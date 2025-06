Musah al Napoli, l’incredibile “spoiler” di Pulisic: cos’ha dichiarato

Il centrocampista rossonero sembra sempre più vicino ai partenopei e il suo compagno e connazionale si è fatto scappare delle dichiarazioni incredibili sul futuro

Da ormai un paio di giorni, è notizia nota che Yunus Musah potrebbe diventare un nuovo giocatore del Napoli. Con l’ennesimo blitz di questo mese di giugno, la società partenopea ha quasi chiuso un colpo importante per rinforzare il centrocampo. Con il futuro di Anguissa incerto, gli azzurri si sono tutelati con l’approdo di un calciatore che conosce molto bene la Serie A dopo l’esperienza al Milan.

Il costo dell’affare oscillerebbe sui 25 milioni di euro, con Antonio Conte che avrebbe spinto fortemente per portare lo statunitense in squadra. Un giocatore duttile, di gamba, che potrebbe migliorare anche tecnicamente e, soprattutto, diventare persino più incisivo sotto porta con la guida di un allenatore come quello leccese, che ha fatto volare lo stesso Anguissa in termini di gol nell’annata scudetto.

L’addio di Musah dal Milan appare cosa fatta, ma da qui all’ufficialità c’è ancora un po’ di strada. Il calciomercato ci ha dimostrato che tutto può succedere, persino che un compagno di squadra renda ufficioso il trasferimento. Questo è il caso di Pulisic, esterno d’attacco del Milan e connazionale del numero 80 rossonero accostato al Napoli.

A precisa domanda su cosa non fosse funzionato tra Musah e il Milan, Pulisic si è lasciato sfuggire che tra il suo compagno e i rossoneri il rapporto è già finito:

“È stato un piacere essere nello spogliatoio con Yunus ogni giorno al Milan. È un ragazzo che lavora veramente duro ogni giorno per poi essere al meglio. Sono stato anch’io in questa situazione in passato, quando sembra che dai tutto, lavori al massimo ma i risultati sul campo non arrivano. Non ha avuto questa continuità di prestazioni ma continuo a dirgli che arriverà e deve continuare a lavorare. Non ho dubbi sul fatto che avrà una carriera di successo.

Sappiamo cosa può fare, abbiamo visto grandi performance da parte sua. Quando troverà questa continuità e questa fiducia da parte di un club dove potrà giocare con regolarità… È un giocatore incredibile, non sono preoccupato per lui. Deve solo continuare a lavorare come sta già facendo. Sono passato attraverso le stesse cose in passato: lavoravo veramente duro ma non riuscivo a segnare ed essere costante. Ma poi qualcosa cambia e sarà così anche per lui”.