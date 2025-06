“Lucca si avvicina al Napoli!”, l’ultima ora di Sky: le cifre dell’operazione

L’attaccante dell’Udinese si starebbe avvicinando a grandi passi agli azzurri: i dettagli sull’ultima ora che accende l’animo dei tifosi partenopei

Una mitragliata di notizie quelle che il Napoli sta regalando per il calciomercato estivo. La dirigenza è attivissima su più fronti. Negli scorsi giorni vi abbiamo parlato di Musah, a questo si è aggiunto Juanlu Sanchez e poi la riapertura per Darwin Nunez e il forte interesse per Beukema e Hien in difesa. Tutto questo nella giornata in cui è stato presentato Kevin De Bruyne.

Il Napoli è una potenza in questa fase storica. Un club sano, con un progetto super e giocatori validi. Ecco quale sarebbe la chiave che starebbe convincendo anche Lorenzo Lucca a vestire la maglia azzurra il prossimo anno. Una scelta che andrebbe a discapito della grande concorrenza per il giocatore, che benissimo ha fatto con l’Udinese in questa stagione.

Lucca accetta il Napoli, accelerata nell’affare: i dettagli

In serata, vi abbiamo riportato le parole di Matteo Moretto, che ha riferito di un’apertura di Darwin Nunez a una permanenza in Europa, con forte interessamento del Napoli. Lo stesso giornalista, nel video, sottolinea come gli azzurri avrebbero quasi sicuramente chiuso ben 2 colpi in attacco, sottolineando il nome di Lucca.

A queste sue parole è seguito un post su X e Instagram da parte di Gianluca Di Marzio, il quale ha confermato il forte interessamento dei campioni d’Italia nei confronti dell’attaccante italiano.

Il 24enne di Moncalieri non escluderebbe Nunez e potrebbe rinforzare notevolmente il reparto offensivo. Con 14 gol in 36 partite, il centravanti dell’Udinese è un nome molto discusso in fase di mercato, ma il Napoli starebbe bruciando la concorrenza per portarlo in azzurro. Il giocatore ha anche già dato l’ok al trasferimento, che potrebbe aggirarsi intorno ai 25/30 milioni di euro. Previsti incontri la prossima settimana per chiudere la trattativa, evitando che le avversarie possano soffiar via un giocatore cresciuto a dismisura nel nostro campionato.