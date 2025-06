Napoli su Lookman, intreccio con l’Atalanta: la colpa è della Juve

Atalanta, Juventus e Napoli sono al centro di un possibile intreccio di mercato clamoroso: c’entra anche Ademola Lookman

Il Napoli non smette di sognare. Dopo la vittoria dello Scudetto, oggi è il Kevin De Bruyne day: il belga a breve sarà ufficializzato come il primo grande colpo di mercato degli azzurri. Mister Antonio Conte, però, vuole altri fuoriclasse per confermarsi in Italia e per competere in maniera importante in Europa.

Il d.s. Giovanni Manna è al lavoro per aggiungere altri top player tra le fila dei Campioni d’Italia. Dalla Serie A, più precisamente dall’Atalanta, potrebbe arrivare Ademola Lookman, che da tempo figura in cima al taccuino del direttore sportivo al servizio di Aurelio De Laurentiis. Il nigeriano, purtroppo, nelle ultime ore è finito al centro di un clamoroso intreccio di mercato che riguarda anche la Juventus.

Napoli, occhio alle mosse di Atalanta e Juventus: i bergamaschi vogliono Paixao

L’Atalanta potrebbe fare un brutto scherzo al Napoli. Il nuovo corso bergamasco targato Ivan Juric porterà all’acquisto di nuove pedine, e una di queste potrebbe arrivare dall’Olanda. Il d.s. nerazzurro Tony D’Amico potrebbe presto affondare il colpo per il brasiliano Igor Paixao del Feyenoord, un profilo che piace al d.s. partenopeo Manna e si intreccia con il futuro di Ademola Lookman.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Napoli e Atalanta si contenderanno il calciatore ex Coritiba. La crescita del classe 2000 è stata esponenziale, sia per numero di partite disputate stagione dopo stagione che per gol e assist. Il salto in una big europea è ormai scontato. Se i bergamaschi riusciranno a battere la concorrenza degli azzurri, a quel punto Lookman sarebbe libero di andar via. Ed è qui che Manna potrebbe chiudere per il nigeriano, uno dei grande obiettivi di mercato degli ultimi mesi. Un ragionamento logico e lineare che però potrebbe essere infranto dalla Juventus.

Il Napoli rischia di perdere sia Paixao che Lookman: i bianconeri vogliono il nigeriano

La Juventus potrebbe infrangere il sogno del Napoli di acquistare Ademola Lookman. L’Atalanta non ha di fatto messo sul mercato l’ala nigeriana, ma con il possibile arrivo di Paixao potrebbe trattare una cessione del calciatore dai 40 milioni di euro in su.

A Torino, sponda bianconera, è tornato di moda il profilo classe ’97. Lookman ritroverebbe l’ex compagno Teun Koopmeiners, e la Juve, dopo aver chiuso l’affare per l’olandese durante la scorsa estate, ha aperto un canale preferenziale con l’Atalanta. Il Napoli, dunque, rischia di rimanere beffato sia dai nerazzurri che dai bianconeri.