Mercato Napoli, Conte vuole beffare il Milan di Allegri: trattativa avanzata

Per Napoli e Milan, di fatto, bisogna registrare una grossa novità di calciomercato.

Dopo quelle di Luca Marianucci, di fatto, anche Kevin De Bruyne sta svolgendo le visite mediche di rito. Il fuoriclasse belga è arrivato questa mattina a Roma per vivere il suo primo giorno da giocatore del Napoli.

A Villa Stuart, ovviamente, Kevin De Bruyne è stato travolto dall’entusiasmo dei tifosi azzurri presente all’esterno della clinica della Capitale. Tuttavia, oltre alle notizie riguardanti l’ormai ex calciatore del Manchester City, in casa Napoli bisogna registrare una grossa novità di calciomercato che riguarda anche il Milan.

Calciomercato, forcing del Napoli per l’obiettivo del Milan: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del media italiano ‘tmw’, infatti, il club partenopeo sta spingendo per riuscire a prendere Lorenzo Lucca dell’Udinese. Basta pensare che la trattativa per vedere il centravanti in azzurro sembra essere molto avanzata.

Ricordiamo che l’attaccante della Nazionale italiana è seguito anche dal Milan di Massimiliano Allegri. Il Napoli, dunque, vuole beffare i rossoneri e cercare di chiudere il prima possibile per l’acquisto di Lorenzo Lucca. Il team partenopeo, dunque, sembra aver abbandonato la pista che porta Bonny del Parma (dove su di lui c’è forte l’Inter) per cercare di prendere il centravanti dell’Udinese.