Dall’Atalanta al Napoli: la nuova pista di mercato è a sorpresa

Il Napoli continua a monitorare diversi calciatori per rinforzare la rosa: prende quota il nome di un top che gioca nell’Atalanta

Il Napoli sta programmando con grande attenzione il calciomercato estivo, che sarà importantissimo viste le naturali attese che sono emerse nel tifo partenopeo dopo la conquista del quarto Scudetto. Il primo grande colpo di mercato sarà Kevin De Bruyne, nonostante gli intoppi delle ultime ore che sembrano aver rallentato l’epilogo della trattativa.

Antonio Conte, però, non si accontenterà solo del belga. Per potersi riconfermare in Italia e far bene in Europa c’è bisogno di altro. Per questo motivo, il d.s. Giovanni Manna sta tenendo calde diverse piste che portano a nomi importanti. L’ultimo in ordine cronologico gioca in Serie A, nello specifico nell’Atalanta del nuovo tecnico Ivan Juric.

Calciomercato Napoli, Bellanova nome caldo per la fascia

Il Napoli vuole regalare ad Antonio Conte un vice Di Lorenzo di spessore nella prossima sessione di calciomercato, ed il candidato numero uno sembrerebbe essere Raoul Bellanova dell’Atalanta.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la volontà del tecnico leccese è chiara: le seconde linee della rosa azzurra dovranno essere di grande qualità.

Tra le priorità c’è l’ingaggio di un laterale destro abile nello svolgere lavoro a tutta fascia, capace di alternarsi con capitan Giovanni Di Lorenzo, che è affidabile ma non più giovanissimo. Bellanova, dunque, si candida ad essere il prossimo colpo da novanta per la difesa partenopea.

Napoli, Bellanova il profilo giusto per Conte: duttilità al servizio della squadra

Il Napoli, che nella stagione del tricolore è sceso in campo sia attuando il 4-3-3 che il 3-5-2, il prossimo anno dovrà poter contare su coppie di laterali valide e fluide. In quest’ottica Bellanova sembra essere un profilo molto interessante. Al momento si tratta solo di una semplice suggestione di mercato, che però potrebbe trasformarsi presto in un’ipotesi concreta.

L’ex Torino appartiene ad una categoria speciale di calciatori, capaci di interpretare con qualità più ruoli. La duttilità tattica è il marchio di fabbrica di Bellanova, ma non va dimenticata la sua gamba e la capacità di sfornare assist per i compagni.

Appare evidente, dunque, che il classe 2000 possieda tutti i requisiti per offrire al Napoli ciò di cui ha bisogno. La palla, ora, pass al d.s. Manna, che dovrà provare a convincere l’Atalanta a cedere uno dei suoi gioielli più preziosi.