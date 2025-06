Napoli, arriva il primo acquisto: visite mediche a Villa Stuart e poi firma (VIDEO)

Il nuovo acquisto del Napoli è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche prima della firma sul contratto: il VIDEO.

Il Napoli è una delle squadre più attive in questo inizio di mercato. Ancora nessun acquisto ufficiale, ma il club azzurro si sta muovendo su tantissimi fronti, dimostrando con i fatti la decisa volontà del club di rinforzare la rosa a disposizione di Conte nel migliore dei modi.

In attesa di Kevin De Bruyne, per cui si sta aggiustando ancora qualche cavillo burocratico, oggi è la giornata di quello che sarà il primo acquisto ufficiale del club.

Marianucci, visite mediche con il Napoli (VIDEO)

Pochi minuti fa è infatti arrivato a Villa Stuart Luca Marianucci per sottoporsi alle visite mediche di rito con il Napoli. Si tratta di un acquisto annunciato da mesi e confermato dallo stesso calciatore nelle scorse ore con grande entusiasmo.

Il giocatore sosterrà le visite mediche a Roma per poi spostarsi a Napoli, dove firmerà il contratto che lo legherà al club azzurro nel centro sportivo di Castel Volturno.

Nelle prossime ore, quindi, dovrebbe anche arrivare l’annuncio ufficiale per quello che, di fatto, sarà il primo acquisto del calciomercato azzurro. Un acquisto in prospettiva, in attesa degli acquisti di spessore ancora più grande che non sembrano troppo lontani.