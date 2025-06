Mercato Napoli, affare da 8 milioni: si aspetta solo l’annuncio ufficiale

Affare da 8 milioni di euro per il Napoli: si attende soltanto il comunicato che ufficializzerà la riuscita dell’operazione.

Il Napoli non si ferma e continua a muoversi in un calciomercato dove è forse il club più attivo. In entrata, sono totalmente definitie le operazioni per Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, con il primo che ha svolto le visite mediche ieri e il secondo che le svolgerà domani. Intanto, il club è ad un passo anche dal chiudere l’operazione per Yunus Musah dal Milan, per cui mancano soltanto gli ultimi dettagli. Ma non è finita qui.

Pedullà- Caprile sarà riscattato dal Cagliari

Si attende solo l’annuncio ufficiale poi per un’operazion in uscita: il Cagliari è infatti intenzionato ad esercitare il diritto di riscatto per Elia Caprile, acquistato a gennaio dal Napoli. Lo rivela Alfredo Pedullà, che aggiunge che manca soltanto la formalizzazione ufficiale per la chiusura definitiva dell’operazione.

Lascerà così il club a titolo definitivo il portiere, un giocatore che ha a più riprese rivelato di tifare per il Napoli sin da bambino. Acquistato nel 2023 dal Bari, Caprile ha giocato effettivamente con la maglia azzurra soltanto 6 mesi, totalizzando solo 6 presenze fra Serie A e Coppa Italia. Visto il poco spazio, a gennaio è arrivata la cessione in prestito con diritto di riscatto al Cagliari, pronto a fare suo il calciatore definitivamente nei prossimi giorni.