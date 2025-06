Allenatore Nazionale, incredibile nuova ipotesi: un altro ex Napoli oltre Gattuso

Altra incredibile ipotesi per la panchina della Nazionale: accostato un altro ex allenatore del Napoli oltre a Gattuso.

La Nazionale è nel caos dopo l’esonero di Luciano Spalletti, che ha allenato nell’ultima gara contro las Moldavia con la consapevolezza dell’avvenuta fine della sua avventura da ct. La FIGC è ora alla ricerca del suo sostituto, ma le trattative si sono rivelate piuttosto complicate.

Dopo il “no” di Claudio Ranieri, infatti, il toto-nome continua a non fermarsi. L’ipotesi che sembra in questo momento in cima è quella di un ex allenatore del Napoli e leggenda della Nazionale come Gennaro Gattuso, reduce dalla fine della sua avventura all’Hajduk Spalato.

Nazionale, spunta anche Benitez come possibile ct

Spunta però un altro ex Napoli nel vaglio delle possibili scelte: secondo quanto riportato da Nicolò Schira, sarebbe stato offerto da intermediari anche il nome di Rafa Benitez. Nulla di concreto al momento, ma possiamo considerarlo uno dei nomi della lista, anche se in una posizione senza dubbio più defilata.

Si tratterebbe di un qualcosa di clamoroso, del primo ct non italiano alla guida della Naizonale azzurra. Sarebbe però anche un nome di indubbio prestigio, che ha dalla sua un profondo legame col calcio italiano.

Per lui, pochi mesi alla guida dell’Inter nel 2010 (con cui ha vinto un Mondiale per club) e, soprattutto, due anni a Napoli fra il 2013 e il 2015. In azzurro, ha conquistato una Coppa italia e favorito l’arrivo di tantissimi grandi calciatori, come Higuain, Callejon, Mertens e Koulibaly.