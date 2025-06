ULTIM’ORA ITALIA- Cambia tutto sul post Spalletti: la scelta dell’allenatore

Novità sul prossimo ct della Nazionale: cambia tutto, è arrivata una risposta a sorpresa sul futuro allenatore dell’Italia.

L’Italia deve trovare un nuovo commissario tecnico dopo l’esonero di Luciano Spalletti, annunciato dallo stesso allenatore a poche ore dalla gara contro la Moldavia. Ieri sera si è giocata così l’ultima gara dell’ex allenatore del Napoli da ct, in un clima surreale dove, di fatto, Spalletti ha allenato “da esonerato”.

Nelle prossime ore avverrà anche il comunicato ufficiale, ma intanto si aspetta anche la scelta su chi sarà il suo successore. L’ipotesi in cima sembrava quella di Claudio Ranieri nelle scorse ore.

Ranieri ha detto no alla Nazionale: arriva l’ultim’ora

Arriva però l’ultim’ora riguardo Ranieri: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’allenatore ex Roma avrebbe rinunciato alla possibilità di diventare il nuovo ct della Nazionale. Un no, quindi, definitivo che costringerà la FIGC a valutare altre ipotesi, come quelle che portano a Pioli e De Rossi.

Di Marzio riporta le motivazioni di questa scelta, che non avrebbero a che fare con impedimenti imposti dalla Roma, società con cui Ranieri aveva l’accordo per lavorare da dirigente dopo l’entrata in corsa da allenatore nel corso dell’ultima stagione. I Friedkin si erano infatti schierato al suo fianco e lasciatogli totale auotnomia di scelta.

Il no, invece, sarebbe arrivato proprio da parte di Ranieri. L’allenatore ha infatti scelto di mantenere il suo impegno con la Roma, con la volontà di riportarla in alto. Dopo qualche tentazione rispetto alla chance di allenare la Nazionale, così, Ranieri avebbe comunicato il suo no.