Novità Osimhen, la Juve ha deciso: non si torna più indietro

In arrivo aggiornamenti sulla trattativa tra l’attaccante e i bianconeri: il nuovo ds Comolli è sicurissimo della sua scelta.

Il calciomercato entra sempre di più nel vivo, così come la trattativa per Victor Osimhen. L’ex attaccante nel Napoli è finito da mesi nel mirino di molte squadre europee e non. L’Al-Hilal continua ad insistere nonostante il rifiuto del nigeriano, mentre l’offerta del Galatasaray non soddisfa le richieste economiche del club azzurro.

Nel frattempo arriva una novità importante sul futuro dell’attaccante nigeriano. La Juventus, da tempo sulle sue tracce, ha preso una decisione definitiva: il direttore sportivo bianconero Comolli non ha dubbi.

Marchetti: “Juve fuori dalla corsa per Victor Osimhen”

L’insider di mercato Marchetti ha rivelato la decisione finale dei bianconeri: nonostante il grande interesse sembra sempre più improbabile un accordo tra la Juve ed Osimhen.

Il giornalista Luca Marchetti ha svelato ai microfoni di Sky Sport 24 delle novità importantissimi sulla trattativa tra Victor Osimhen e la Juventus. Il club bianconero era molto interessato all’attaccante nigeriano, ma i costi eccessivi della clausola e dell’ingaggio hanno complicato notevolmente l’affare:

“Ad oggi penso che Osimhen non sia più una pista calda per l’attacco. C’è stata la possibilità e ci sarebbe stata con un’eventuale permanenza di Cristiano Giuntoli, ma ad oggi ci sono valutazioni differenti. Costi e ingaggio non rientrano nella politica di Comolli“

Dubbi sul futuro attaccante bianconero

L’attacco è un’altra questione decisamente spinosa in casa Juve: c’è ancora molta incertezza sul prossimo attaccante del club bianconero, con Vlahovic che potrebbe salutare una volta per tutte Torino.

Se da un lato il direttore sportivo Comolli ha confermato la permanenza in bianconero di Randal Kolo Muani, dall’altro restano ancora tanti i dubbi sul resto del reparto offensivo. Nelle ultime ore Dusan Vlahovic ha ricevuto diverse offerte di trasferimento dalla Turchia per cifre molto vicine ai 30 milioni di euro. Anche il Milan di Massimiliano Allegri è molto interessato all’attaccante serbo.

La permanenza dell’ex Fiorentina sembra dunque davvero difficile. La sua cessione potrebbe garantire alla Juventus dei fondi importanti per migliorare la rosa e cercare di tornare a dominare in campionato e in Champions. Nel lontano caso in cui Vlahovic non venga ceduto, il ds bianconero modificherà sicuramente il suo contratto: troppi i 12 milioni annuali per i suoi standard.