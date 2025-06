Mercato Napoli, non solo Osimhen: Manna ha altre due grane in uscita da risolvere

Il Napoli è attivissimo sul mercato in entrata, ma è in uscita che deve smuoversi la situazione: oltre alla questione Osimhen, c’è da finalizzare una doppia cessione

In casa Napoli è arrivato il momento di dedicarsi interamente al calciomercato. La squadra guidata da mister Antonio Conte ogni giorno monitora ed approccia nuovi profili utili al rafforzamento della rosa, che il prossimo anno sosterrà quattro competizioni. Si attende ormai solo l’ufficialità per l’arrivo di Kevin De Bruyne, ma il belga sarà solo il primo di una lunga serie di colpi in entrata.

In uscita, invece, c’è da risolvere in primis la grana Victor Osimhen. Il nigeriano ha rifiutato l’offerta degli arabi dell’Al-Hilal e la sua cessione continua ad essere un problema irrisolto. Non è l’unico problema in uscita a quanto pare.

Napoli, in uscita sia Cajuste che Lindstrom

Il Napoli sta per riabbracciare Jens Cajuste e Jesper Lindstrom, ma solo temporaneamente. Entrambi i calciatori, infatti, sono destinati a salutare il capoluogo campano, ma al momento non sembrano esserci serie contendenti se non per lo svedese.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Manna è al lavoro per trovare una nuova casa ad entrambi gli acquisti dell’estate 2023, dopo aver definito la cessione di Natan.

Per il centrocampista c’era un obbligo di riscatto legato alla salvezza dell’Ipswich, club di Premier League a cui era stato girato in prestito. La squadra inglese alla fine è retrocessa, ma nonostante tutto sembrerebbe pronta a negoziare il suo acquisto. Per l’ala danese, invece, si cercano acquirenti. Con la maglia dell’Everton, 30 presenze e zero gol: un biglietto da visita poco appetibile.