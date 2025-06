Allegri, parla l’agente: “Milan? L’unica proposta concreta ricevuta, a volte l’immaginazione va oltre la realtà”

L’agente del nuovo tecnico del Milan parla chiaro, scelta l’unica proposta concreta sul piatto: i dettagli.

Le voci relative ad un possibile arrivo di Massimiliano Allegri si erano fatte, negli ultimi giorni, sempre più concrete. Prima della conferma di Antonio Conte sulla panchina del Napoli anche per la prossima stagione, tutto portava all’ex allenatore della Juventus come prossimo tecnico azzurro.

Poi tutto ha preso un’altra strada, con i due incontri tra Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte, decisivi per l’accordo che potesse convincere il leccese a proseguire col Napoli.

E poi la firma di Massimiliano Allegri con il Milan, un ritorno in grande stile dell’allenatore toscano, che torna sulla panchina rossonera dopo oltre dieci anni.

Intervistato ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Radio Rai, l’agente di Allegri Giovanni Branchini ha parlato delle voci risalenti alla settimana scorsa Fino alla firma con il Milan.

“Abbiamo analizzato la proposta concreta e reale che abbiamo ricevuto. I ‘si dice’ hanno preso un’importanza eccessiva nel nostro mondo. C’è una corsa ad anticipare gli eventi che spesso può indurre in errore. Diversi club si sono avvicinati negli ultimi mesi a Max Allegri, ma noi dobbiamo prendere le decisioni su quanto di concreto si materializza. Nel momento in cui si è materializzata una proposta interessante in un club gradito al mister, in brevissimo tempo si è trovato un accordo. Molte volte l’immaginazione va oltre la realtà”, ha rivelato Branchini.