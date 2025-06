Doppio colpo dal Bologna: c’è apertura, Napoli pronto a chiudere

Il Napoli è pronto a chiudere un doppio acquisto dal Bologna: c’è apertura, pronti ad arrivare due rinforzi di assoluto livello.

Il Napoli è davvero scatenato sul mercato. Quest’oggi sarà infatti il giorno del primo acquisto ufficiale: è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche Luca Marianucci, che firmerà oggi stesso il contratto che lo lega al Napoli.

Ma non è finita qui: nei prossimi giorni ci si aspetta che venga chiuso anche il colpo De Bruyne, poi arriveranno altri colpi. In particolare, sembra vicina alla chiusura una maxi trattativa col Bologna.

Napoli, il Bologna apre al doppio affare Beukema-Ndoye

Secondo quanto riportato da “Il Mattino“, infatti, il Bologna ha aperto per la cessione al Napoli di Ndoye e Beukema. Fra le due, la poista più calda sembra essere quella per l’esterno svizzero a detta del quotidiano, un profilo che piace molto anche ad Antonio Conte.

Questa la spiegazione riguardo il tema:

“Il Bologna ha aperto alla doppia cessione di Beukema e Ndoye: l’esterno 24enne svizzero è in cima alla lista di Conte e il ds Manna sa che bisogna iniziare a dare delle risposte al tecnico salentino. Ndoye, insomma, è il prescelto azzurro ma per Sartori la valutazione si aggira intorno ai 35 milioni di euro. Ovviamente quando De Laurentiis parla di “valutazione superiori al 30 per cento” in questo periodo fa riferimenro anche a Ndoye, ma arrivare ad agosto è un rischio che non va preso”

La situazione, a detta del quotidiano, è un po’ più fredda riguardo Beukema, pista comunque tenuta molto in considerazione dal club:

“E poi c’è il blitz separato per Beukema: l’olandese piace tantissimo, ma al momento il Napoli ha quattro difensori centrali, perché c’è anche Juan Jesus che ha rinnovato e Rrahmani non pensa affatto di andare via”.

Beukema e Ndoye al Napoli? Qual è la situazione

Insomma, a detta de “Il Mattino” entrambi i colpi sarebbero più che possibili, ma il club sembra pronto a spingere nell’immediata più per lo svizzero. Per questo motivo, le trattative viaggiano comunque su binari separati.

Per Ndoye, infatti, il Napoli è pronto all’affondo fin da subito, riservandogli lo spazio rimasto vuoto in rosa dopo l’addio di Kvaratskhelia e il mancato riscatto di Okafor.

Non c’è, invece, uno slot libero per Beukema: in rosa, infatti, il Napoli ha già quattro difensori centrali (Buongiorno, Rrahmani, Juan Jesus e Rafa Marin), cinque aggiungendo anche l’imminente firma di Marianucci. Almeno uno di questi, insomma, è di troppo.