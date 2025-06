Calciomercato Napoli: il messaggio criptico è un assist a Manna

Novità interessante dal ritiro delle Nazionali: il direttore sportivo azzurro è già pronto a chiudere la trattativa.

È sempre tempo di calciomercato in casa Napoli. In attesa dell’ufficialità di Kevin De Bruyne, la dirigenza azzurra continua a monitorare tutti i profili più interessanti ed adatti alle esigenze di Antonio Conte. Per poter ripetere l’impresa di quest’anno, sarà necessario rinforzare notevolmente alcuni reparti della rosa partenopea.

Nelle ultime ore una dichiarazione improvvisa ha lasciato tutti a bocca aperta. Svelato un retroscena decisamente importante sul futuro di un possibile obiettivo del Napoli: Manna attende novità prima di affondare il colpo.

Kang-In Lee shock: “Non so se il mio futuro sarà ancora al PSG”

Dichiarazione inaspettata da parte dell’attaccante coreano: Kang-In Lee rivela tutti i suoi dubbi sul suo futuro nella squadra campione d’Europa.

Dopo aver contribuito con una rete alla rotonda vittoria della Corea del Sud contro il Kuwait, Kang-In Lee sorprende tutti con un messaggio davvero insolito. Durante la conferenza stampa, l’attaccante ha ammesso di non essere ancora a conoscenza dei piani del club parigino, sottolineando però di voler continuare a dare il massimo:

“Onestamente non so cosa accadrà, non so se il mio futuro sarà al Paris Saint-Germain. Ma che io sia al PSG, in un altro club o con la Nazionale, cercherò sempre di dare il meglio, di mantenermi in forma e di essere utile alla squadra”

Un jolly che può tornare utile a Conte: la situazione

Talento e qualità: nonostante una stagione abbastanza sottotono, Kang-In Lee potrebbe essere la soluzione giusta per il Napoli, diventando l’asso nella manica del tecnico azzurro.

Nonostante il suo talento indiscutibile, la stagione di Kang-In Lee non è stata decisamente sorprendente. L’esterno coreano ha trovato pochissimo spazio con la maglia del PSG, nonostante le sei reti e i sei assist messi a segno. Non rientrando nei piani di Luis Enrique, è molto probabile che l’ex Valencia verrà ceduto in questa sessione di calciomercato.

Da settimane il calciatore è finito nel mirino del Napoli: Antonio Conte stravede per lui, soprattutto per merito della sua duttilità. Kang-In Lee, infatti, è in grado di garantire qualità sia in veste di esterno destro che da mezzala. Con un acquisto del genere, il Napoli potrebbe seriamente dominare in campionato e tentare l’impresa in Champions League.