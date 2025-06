ESCLUSIVA- Lee Kang-In al Napoli, accordo di massima: cosa manca per chiudere

ESCLUSIVA- Si avvicina il colpo Lee Kang-In: accordo di massima con il Paris Saint-Germain, cosa manca per chiudere la trattativa.

Il mercato del Napoli è già in pieno fermento. Domani dovrebbero arrivare le visite mediche del primo colpo di mercato, Luca Marianucci, che si è già detto entusiasta di vestire i colori azzurri. C’è grande attesa poi sul fronte Kevin De Bruyne, altro colpo che potrebbe essere annunciato già nei prossimi giorni.

Ma sappiamo benissimo che il Napoli non si fermerà affatto con questi due acquisti e continua a monitorare piste anche negli altri reparti. Fra questi, anche l’ala del PSG Lee Kang-In, la cui trattativa è davvero ben avviata.

ESCLUSIVA- Accordo di massima per Lee Kang-In

Secondo quanto può riportare in esclusiva Spazionapoli.it, il Napoli ha infatti un accordo di massima con il Paris Saint-Germain per Lee Kang-In. La trattativa è dunque molto ben avviata fronte club, non si può dire esattamente lo stesso fronte giocatore.

C’è infatti ancora da sciogliere il nodo dei diritti d’immagine con lo stesso Lee Kang-In. Si tratta infatti di una figura estremamente importante nel suo paese, la Corea del Sud, dove è l’atleta numero uno per vendite. Per questo, ci sarà ancora da lavorare un po’ per risolvere la situazione sotto questo fronte.

Il Napoli però è fortemente interessato al calciatore e sta provando ad insistere per portare alla propria corte un calciatore che aggiungerebbe senza dubbio enorme qualità al proprio reparto offensivo, avanzando con le conversazioni sia con il club, che con il giocatore.

Lee Kang-In al Napoli: sarebbe un buon colpo?

Il Napoli vuole quindi acquistare un esterno d’attacco che, quantomeno in via ipotetica, vada a occupare quella casella che è rimasta libera dopo l’addio di Kvaratskhelia e il mancato riscatto di Okafor.

Si tratta di un calciatore che è comunque già molto più di un talento. Classe 2001, Lee Kang-In si è trasferito al Paris Saint-Germain nell’estate del 2023 per 22 milioni di euro dopo un ottimo biennio con la maglia del Mallorca (che lo aveva acquistato a sua volta nel 2021 dal Valencia).

In Francia il coreano non ha avuto tantissimo spazio, ma soltanto per l’enorme qualità offensiva di una big come il PSG campione d’Europa. In questa stagione, comunque. sono arrivati 6 gol in Ligue 1 in 30 presenze (19 da titolare). I margini di crescita sono enormi e in un club come il Napoli un giocatore così potrebbe davvero “esplodere” definitivamente.