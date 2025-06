“Al 90% sarà del Napoli”: Fabrizio Romano si sbilancia sul nuovo acquisto

Il Napoli è vicinissimo al colpo di mercato dell’estate: il giornalista ed esperto di mercato si sbilancia su DAZN, ecco come stanno le cose

Il mercato estivo è entrato nel vivo, anche grazie all’apertura della finestra per 10 giorni a causa del Mondiale per club. L’Inter, ad esempio, ha sfruttato questa apertura della FIFA per acquistare una pedina importante in vista della competizione internazionale.

Il Napoli si è mosso con largo anticipo su alcuni calciatori. Il primo è Marianucci, difensore dell’Empoli che presto farà visite mediche per gli azzurri. Il centrale si aggregherà alla squadra in ritiro a Dimaro e si giocherà le proprie carte in Trentino, con la sua nuova squadra. Essendoci la Champions League, sfrutterà le opportunità che il mister gli concederà nelle rotazioni.

A proposito di Champions, il club azzurro sta puntando al top player svincolato che presto potrebbe diventare una nuova pedina fondamentale per Antonio Conte. E per Fabrizio Romano, il Napoli è vicinissimo all’acquisto.

Fabrizio Romano sull’affare De Bruyne-Napoli

Nella finestra di DAZN dedicata ai trasferimenti di questo inizio estate, Fabrizio Romano rivela che il Napoli è veramente ad un passo dall’acquisto di Kevin De Bruyne:

“Manca solo l’approvazione definitiva dei contratti. Il Napoli e gli avvocati di De Bruyne si scambiano tutti i documenti quotidianamente, modificando piccoli dettagli, cercando di definirli. Quello che mi aspetto è che questo accordo si concretizzi. L’accordo verbale è quasi concluso, De Bruyne è entusiasta di questa opportunità. Ora il Napoli sta aspettando il via libera definitivo, quindi la mia percentuale sono ottimista e dico che al 90% sarà un acquisto storico per il Napoli. Uno dei migliori della loro storia per il livello del giocatore e per la Serie A”

Napoli anticipa tutti e scippa De Bruyne agli USA

Il calciatore belga è stato inseguito anche da altre società in giro per il mondo. Persino dagli Stati Uniti. Già a gennaio, il Chicago Fire provò a strappare il sì di Neymar, senza riuscirvi, perché il brasiliano voleva tornare a casa sua.

Ad ogni modo, Fabrizio Romano insiste e afferma: