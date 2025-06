Napoli in attesa di De Bruyne: l’annuncio dal Belgio

Cresce l’attesa per Kevin De Bruyne, promesso sposo al Napoli: arriva un annuncio dal Belgio da parte del commissario tecnico

Tutta Napoli attende con ansia il comunicato stampa ufficiale dell’acquisto del cartellino di Kevin De Bruyne. Il calciatore belga lascia il Manchester City a parametro zero, dopo non esser riuscito a trovare un’intesa economica per rinnovare. Per mesi il club azzurro l’ha rincorso, riuscendo a stringere una bozza d’accordo.

Il calciatore avrebbe dovuto svolgere le visite mediche a Roma prima del ritiro con la Nazionale, per gli impegni di qualificazione alla Coppa del Mondo del 2026 a cui vorrà prendere parte. Il ct Garcia ha convocato il suo miglior centrocampista e anche il bomber Romelu Lukaku. La prima contro la Macedonia non è andata benissimo, solo un pareggio. Ma lunedì 9 ci sarà l’incontro casalingo contro il Galles.

De Bruyne titolare in Belgio-Galles

Nella conferenza stampa alla vigilia di Belgio-Galles, l’ex mister del Napoli ha dichiarato che potrebbe far scendere in campo la stessa formazione titolare del match contro la Macedonia del Nord.

“Potremmo cominciare la partita con gli stessi undici, poiché venerdì ci sono stati tanti cambi e la squadra non sarà stanca. Ma abbiamo anche qualità in panchina, potrei fare delle sostituzioni”

Non si sbilancia troppo Rudi Garcia, ma si fatica a pensare ad un Belgio senza De Bruyne titolare. E per quanto riguarda Romelu Lukaku, il discorso non cambia. Contro il Galles faranno gli ultimi novanta minuti della stagione, per poi andare in vacanza e magari rivedersi a Dimaro, nel ritiro del Napoli in Trentino.

Le visite mediche di De Bruyne con il Napoli

Secondo autorevoli media, le visite mediche di Kevin De Bruyne con il Napoli sono fissate a Roma a Villa Stuart, tra martedì e mercoledì. Dopo gli impegni con il Belgio e prima delle meritate vacanze.

Il prodigioso classe 1991 firmerebbe un biennale con gli azzurri, per circa 6 milioni di euro a stagione. De Bruyne è pronto ad una nuova avventura, specialmente per continuare a giocare in Champions League da protagonista. Si tratta di una grande sfida. E sarà stato importante anche il confronto con Lukaku, suo compagno di Nazionale, e Dries Mertens, grande amico e testimone di nozze. Lo stesso Dries in questo periodo è tornato a casa sua, a Napoli. Lo aspetta.