Ecco il primo acquisto del Napoli: martedì la firma del difensore

Il Napoli si sta preparando ad ufficializzare i primi colpi del mercato estivo, andando a rinforzare l’organico in vista della prossima stagione: il primo acquisto rinforza il reparto difensivo.

La finestra di mercato eccezionale prima del Mondiale per Club 2025 permetterà ai vari club di ufficializzare in anticipo vari colpi di mercato, in modo da dilazionare meglio la gestione degli obiettivi di mercato in vista dei mesi di luglio e agosto. Il Napoli, dunque, è volenteroso di ufficializzare i primi colpi di mercato per poi agire con maggiore serenità in trattative più spinose.

Tutto pronto per Marianucci: martedì visite mediche e firma

In attesa del grande gong per la firma di Kevin De Bruyne, il Napoli ha intenzione di sciogliere ogni riserva riguardante l’arrivo in azzurro di Luca Marianucci. Come confermato da Sky Sport, infatti, il difensore dell’Empoli si recherà a Villa Stuart nella giornata di martedì per effettuare le visite mediche di rito e per la firma ufficiale del contratto.

L’operazione era programmata da tempo, con una trattativa piuttosto semplice tra i partenopei e i toscani e l’accordo raggiunto per una cifra di 9 milioni di euro. Alla sua prima stagione in Serie A, il giovane difensore italiano rinforzerà la retroguardia (numericamente carente e poco affidabile per mister Conte nella stagione appena conclusa) e darà inizio al processo di ringiovanimento dell’organico.