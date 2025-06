Super gol in finale di Conference, ora lo segue il Napoli: Manna ci prova per il top player

Il calciomercato del Napoli è pronto a regalare sorprese, con Manna che ora ci prova per top player dopo il super gol in finale di Conference

In vista della prossima ed intensa stagione che vedrà il Napoli giocare con il tricolore cucito sul petto, Manna è al lavoro per regalare delle pedine fondamentali ad Antonio Conte. Il direttore sportivo ha segnato diversi calciatori importanti sul proprio taccuino, tra cui uno in particolare che nelle ultime settimane ha fatto molto parlare di sé.

Con la permanenza del tecnico in panchina, il Napoli si è mostrato sin da subito scatenato sul fronte mercato, specialmente in ottica entrata. Dopo aver messo in sigillo gli affari Marianucci e De Bruyne, ora gli azzurri preparano nuovi colpi entusiasmanti. Nel mirino un top player, ma la concorrenza è alta.

Napoli, dall’Inghilterra sono sicuri: interesse per Sancho

Il Napoli in queste due finestre estive di calciomercato è voglioso di sorprendere anche i suoi stessi tifosi, con l’attenziona rivolta a diversi top player. Aurelio De Laurentiis ha lasciato quasi carta bianca a Conte, con un budget di oltre 150 milioni di euro per fare compere.

Secondo quanto riportato da TeamTalk, il Napoli è interessato ad acquistare Jason Sancho che ora farà ritorno al Manchester United dopo l’esperienza in prestito al Chelsea, in cui ha regalato la Conference League ai Blues con un suo fantastico gol. Il calciatore non è riuscito a ritrovare la brillantezza mostrata in maglia Borussia Dortmund negli anni passati, ma si è comunque rimesso in careggiata.

Su di lui anche Milan e Aston Villa, con gli azzurri che nella lista hanno inserito anche Garnacho – già cercato a gennaio – e Hudson-Odoi, secondo il portale. Ogni scelta che ci sarà sul mercato, sarà Contiana.

Mercato Napoli, Ndoye più di un obiettivo: il punto della situazione

Antonio Conte per il suo Napoli ha richiesto l’acquisto di almeno due esterni d’attacco ed uno tra questi è Dan Ndoye, calciatore che si è messo in mostra con la maglia del Bologna. Lo svizzero è visto come rinforzo ideale per gli azzurri da parte del tecnico leccese.

Come emerso dalle ultime notizie, Ndoye è una richiesta esplicita di Conte. Il calciatore è pronto a compiere il salto di qualità, con gli azzurri che monitorano attentamente la situazione in casa Bologna.

La richiesta del club emiliano si aggira attorno i 40-45 milioni di euro per lasciarlo partire, cifra che i campioni d’Italia cercheranno di abbassare tramite l’accordo trovato con gli agenti, almeno stando a quanto detto da Il Mattino.