Conte preme per Ndoye: la valutazione del Bologna e la mossa del Napoli

Dan Ndoye sembra essere il favorito di Antonio Conte per il suo Napoli: c’è un indizio in merito alle voci che coinvolgono l’esterno del Bologna.

Il Napoli ha intenzione di rinforzare la propria rosa per una stagione ancora da protagonista. Garanzia che, evidentemente, Antonio Conte ha preteso nei giorni scorsi, in occasione del summit con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis decisivo per la permanenza del leccese all’ombra del Vesuvio.

Secondo quanto si apprende da Fabrizio Romano e Matteo Moretto su You Tube, Conte ha ottenuto maggior centralità nelle mosse di mercato, a dimostrazione di quanto la dirigenza punti su di lui per portare il Napoli ancora più in alto. Per quanto riguarda il nome in attacco, in queste ore spicca il nome di Dan Ndoye, calciatore del Bologna già accostato al club azzurro nello scorso gennaio.

Calciomercato SSC Napoli, Conte vuole Ndoye: la rivelazione

Antonio Conte spinge per avere al Napoli Dan Ndoye, calciatore che ha fatto vedere ottime cose nell’ultima stagione tra le fila del Bologna.

Di seguito, quanto rivelato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano a tal riguardo:

“Dan Ndoye rimane nella lista del Napoli che piace molto ad Antonio Conte ed è da tenere d’occhio per il futuro. Un club inglese ha chiamato per il giocatore svizzero, ma ad oggi è più probabile che possa decidere di rimanere in Serie A”.

Ndoye – Napoli: la conferma di Pedullà, ecco la strategia degli azzurri

A rilanciare il gradimento forte del Napoli e di Antonio Conte per Dan Ndoye è anche il giornalista esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà.

Quest’ultimo ha lanciato anche ulteriori novità in merito a quella che è la strategia degli azzurri per cercare di strapparlo al Bologna:

“Il Napoli prenderà due esterni offensivi forti, ha diversi nomi in lista, ma ce n’è uno in cima: stiamo parlando di DanNdoye (…) Il Napoli aveva fatto un tentativo già a gennaio, ma era stato respinto al mittente. I contatti sono continuati anche nelle ultime ore, il Napoli sa che la valutazione è di almeno 40 milioni di euro, ma cercherà di arrivate a una soluzione”.

Una pista, dunque, da seguire con attenzione, con il Napoli che sembra fortemente orientato a soddisfare le richieste di Conte, così come concordato in occasione dell’ultimo incontro tra De Laurentiis e il tecnico azzurri.