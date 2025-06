Moretto: “Nuovo difensore Napoli? Vi svelo il nome in cima alla lista di Conte”

Le numerose indiscrezioni sul calciomercato del Napoli continuano a regalare emozioni, Moretto ha svelato il calciatore che vuole Conte.

La permanenza di Antonio Conte spinge il Napoli ad essere sempre attivo sul fronte calciomercato, sia in entrata che uscita. Gli azzurri sono pronti ad accontentare il tecnico con le sue richieste, anche se per alcuni calciatori bisognerà fare i conti con le varie concorrenze.

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha segnato sul taccuino alcuni nomi interessanti per cui il club farà sicuramente dei tentativi concreti. La rosa attuale, come spesso dichiarato anche dallo stesso Conte, andrà sicuramente rinforzata per poter competere al meglio anche in Champions League.

Napoli, colpo in difesa: Beukema il preferito di Conte

La difesa del Napoli è pronta a subire delle variazioni in vista della prossima stagione, con il club che monitora attentamente calciatori anche di Serie A. L’ultima ora emersa fa sorridere i tifosi partenopei, che ora attendono una squadra da sogno.

Come riportato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto nell’ultimo suo video su YouTube, Sam Beukema è il primo nome della lista del Napoli per via dell’impostazione tattica e gradimento del tecnico. Secondo il giornalista tutte le scelte che verranno prese sul mercato, avranno un’impronta Contiana.

Sul difensore anche l’interesse della Roma ma, come dichiarato da Gianluca Di Marzio a SkySport, si tratta di un’affare complicato anche per via della presenza dei campioni d’Italia.