Napoli, Conte boccia un possibile acquisto top: “Preferisce altri profili”

Il tecnico salentino avrebbe bocciato un potenziale acquisto top degli azzurri in vista dell’estate: i dettagli sulle ultimissime di mercato

Aumentano di ora in ora le novità legate al calciomercato del Napoli. I campioni d’Italia in carica sono tra i grandi protagonisti in queste settimane, le primissime dopo la fine del campionato. Prima il focus sul futuro di Antonio Conte, poi quello legato a Kevin De Bruyne e ora gli approfondimenti sugli altri nomi accostati alla squadra in vista dell’estate.

Difendere il titolo e risultare competitivi in Europa sono i due grandi obiettivi per la prossima stagione. Per riuscirci serviranno i giusti rinforzi. Giusti, appunto. Alcuni dei profili accostati al Napoli non avrebbero convinto del tutto proprio Antonio Conte, uno più di altri. E ora che il tecnico salentino ha confermato la sua presenza sulla panchina partenopea, avrà ancora più poteri in chiave di mercato.

Conte non convinto da David: cosa succede ora con la trattativa

A riportare novità importantissime sui potenziali acquisti del Napoli, ci hanno pensato Fabrizio Romano e Matteo Moretto in un video pubblicato su YouTube. Un appuntamento ormai consueto sulla piattaforma, da qualche giorno, per più volte nel corso della stessa giornata.

Nell’ultimo aggiornamento della serata, i due giornalisti hanno fatto il punto anche sul calciomercato del Napoli, toccando anche il tema Osimhen. A spiazzare i tifosi, è stato il focus dedicato a Jonathan David. Secondo i due esperti, infatti, gli azzurri avrebbero rallentato pesantemente nella corsa per l’attaccante del Lille che si libererà a parametro zero il prossimo 30 giugno.

Il motivo? Antonio Conte non sarebbe pienamente convinto dal giocatore, preferendo altri tipi di profili per il ruolo di attaccante, come Bonny. L’affare è finito in stand-by, lasciando spazio a Juventus e Inter di inserirsi nei colloqui con il giocatore e il suo entourage molto esigente.

Una trattativa non semplice, questo lo si sapeva, ma il Napoli sembrava realmente in pole. La volontà di Antonio Conte ha dato una brusca frenata, lasciando spazio a nuove strade che verranno percorse nelle prossime settimane anche dal direttore sportivo Giovanni Manna, proprio su indicazione dell’allenatore.