Osimhen prima scelta di Inzaghi per l’Al-Hilal: due novità cruciali possono decidere la trattativa

L’attaccante nigeriano è la prima scelta del nuovo tecnico del club arabo: spuntano due novità che potrebbero diventare decisive per la riuscita dell’operazione

La cessione di Victor Osimhen sarà uno dei temi principali di discussione in casa Napoli per i prossimi 10 giorni. I partenopei sono intenzionati a lasciar partire il centravanti il prima possibile. L’obiettivo è quello di farcela entro il Mondiale per Club, spingendo sulla volontà dell’Al-Hilal. Sono gli arabi, infatti, in pole rispetto a tutte le pretendenti.

La società saudita avrebbe serie intenzioni di versare i 75 milioni della clausola rescissoria, necessari per completare l’operazione con il Napoli. Anche il nuovo tecnico Simone Inzaghi avrebbe dato il suo via libera per l’acquisto. Per l’ex allenatore dell’Inter, il nigeriano è la prima scelta assoluta per rinforzare l’attacco in vista della sua prima stagione in Saudi Pro League.

Osimhen all’Al-Hilal: due novità possono sbloccare la trattativa

A riportare importanti aggiornamenti sulla trattativa, sono stati Fabrizio Romano e Matteo Moretto, giornalisti esperti di calciomercato. Nel corso di un loro video pubblicato sul proprio account YouTube, hanno fatto il punto proprio sul passaggio di Osimhen in Arabia Saudita, fornendo due dettagli importantissimi sul prosieguo dell’affare.

In primo luogo, Osimhen avrebbe aperto al passaggio all’Al-Hilal. La sua priorità non è più quella di rimanere in Europa e gradirebbe la destinazione araba. Un aspetto da non sottovalutare, data la complessità della sua cessione già nella scorsa stagione.

Il secondo aspetto chiave è legato proprio al club saudita. La dirigenza dell’Al-Hilal è pronta a fare veramente sul serio per Osimhen. Vuole investire i 75 milioni della clausola e alzare persino la proposta per il giocatore e l’entourage, così da accelerare i tempi e chiudere il colpo. Una notizia ottima per il Napoli, che potrebbe così finalmente incassare una cifra che diventerà determinante per i nomi in entrata nel calciomercato estivo.

I prossimi giorni diventano determinanti per un’operazione che sembra già direzionarsi su binari positivi. Toccherà ai due club chiudere un accordo che accontenti tutti, chiudendo definitivamente una telenovela che si è protratta fin troppo a lungo.