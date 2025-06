Osimhen, sembrava fatta ma arriva la decisione: l’annuncio è UFFICIALE

Cambia tutto per quanto riguarda la cessione di Victor Osimhen, l’annuncio ufficiale non lascia alcun dubbio.

Il futuro di Victor Osimhen è già scritto da molto tempo: per il calciatore non ci sarà spazio nel Napoli di Antonio Conte. Le parti, calciatore e società, sono vogliosi di separarsi. L’attaccante però nelle prossime settimane, nel caso in cui non dovesse esserci alcun accordo in precedenza, farà rientro all’ombra del Vesuvio perché di ritorno dal prestito annuale al Galatasaray.

Giovanni Manna, direttore sportivo del club azzurro, è al lavoro per trovare una giusta sistemazione al nigeriano, magari incassando i 75 milioni di euro della clausola rescissoria. Una notizia giunta fuori nell’ultima ora sembra scartare definitivamente uno scenario per Osimhen che sembrava vicino alla Juve nelle ultime settimane.

Osimhen-Juve, colpo di scena: l’affare ora rischia di saltare

Osimhen è stato molto apprezzato dalla Juventus, alla ricerca di un centravanti per sostituire il quasi certo partente Dusan Vlahovic. La pista però si è non poco complicato in seguito all’addio di Cristiano Giuntoli ai bianconeri.

Come emerso dal comunicato ufficiale del club, Cristiano Giuntoli ha trovato un accordo per la risoluzione del contratto con la Juventus e, dunque, lascia il club dopo appena due anni. L’addio dell’ex direttore sportivo del Napoli complica i piani di Osimhen: quest’ultimo era un suo pupillo e spingeva per condurlo a Torino.

Ora gli azzurri si trovano alle strette, con la fretta di cedere il calciatore per poi investire il ricavato su nuovi colpi da regalare ad Antonio Conte.

Osimhen, quale futuro? Le ipotesi svanite e ancora aperte

Si restringe la cerchia di club interessati ad Osimhen, con ora il Napoli che comincia a guardarsi intorno sempre di più. Oltre la Juventus, anche il Manchester United sembra venir considerato fuori dai giochi.

il club inglese infatti ha già ingaggiato il suo prossimo attaccante, Matheus Cunha dal Wolverhampton per 74 milioni di euro. Resta viva la pista Arabia, con l’Al-Hilal che spera di chiudere presto con Osimhen.

Per l’attaccante da affiancare a Romelu Lukaku, il Napoli sogna in grande: con i soldi del nigeriano un tentativo per Viktor Gyokeres, molto amato da Conte, potrebbe essere fatto. Poi ci sono sempre Jonathan David – a parametro zero – e Bonny, valutato invece 15-20 milioni di euro. La prima finestra di mercato è cominciata e promette spettacolo.