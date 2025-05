Napoli, cessione Osimhen: pronto l’affondo dall’Arabia

Il nigeriano ad un bivio, l’Al-Hilal torna su di lui, ma occhio alla concorrenza.

Non solo entrate in casa Napoli. Per accontentare Antonio Conte De Laurentiis ha bisogno di un budget piuttosto alto (circa 200 i milioni di euro stanziati dal presidente del Napoli per la sessione estiva), necessariamente derivante da una serie di cessioni.

Quella di Victor Osimhen è chiaramente la più remunerativa per il club azzurro, che tuttavia deve ancora trovare una sistemazione all’attaccante nigeriano, rientrante dalla stagione al Galatasaray. La clausola di 75 milioni di euro tiene al momento aperte diverse piste.

Victor Osimhen tra Arabia e Turchia, la situazione

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta un tentativo di affondo dell’Al-Hilal per il nigeriano. Secondo il quotidiano anche il Galatasaray vorrebbe provare a convincere Osimhen, con una proposta di ingaggio notevole.