Cessione Osimhen, cresce l’ansia nel Napoli: “Resta un solo club interessato”

La cessione dell’attaccante fa crescere la tensione nel club partenopeo, con un solo club che rimarrebbe realmente interessato al giocatore

Un anno dopo e la telenovela Osimhen è pronta a ripartire. Le stesse paure e le stesse ansie, quelle legate alla mancata cessione del giocatore. La scorsa estate il Napoli non è riuscito a cedere l’attaccante né a luglio e né ad agosto, arrivando a settembre a liberarsi in prestito del nigeriano, grazie all’intervento del Galatasaray in extremis. In Turchia sono arrivati oltre 30 gol, ma la posizione di Osi non cambia.

Nessuno sembra voler davvero pagare la clausola rescissoria da 75 milioni di euro inserita nel contratto con il Napoli. L’interessamento della Juventus si è frenato immediatamente per via degli 85 milioni da versare per i club italiani. Il PSG non sembra aver più bisogno di lui, mentre la Premier League continua a tentennare esattamente come un anno fa. Il sogno United, Chelsea o Arsenal sembra sfumare ancora una volta.

Osimhen, accelerata dall’Arabia: l’unica speranza del Napoli

Stando a quanto riferito dai media arabi, l’Al-Hilal starebbe insistendo per portare Victor Osimhen in Saudi Pro League. In Arabia danno addirittura per fatto un accordo tra il giocatore e il club, ma bisogna andare cauti con questi tipi di rumors. Al centravanti sarebbero stati offerti diversi milioni, in un contratto triennale. La cifra precisa non è ancora emersa, ma avrebbe fatto tentennare il giocatore.

L’Al-Hilal, la stessa quadra sulle tracce di Simone Inzaghi e Theo Hernandez, sarebbe pronta a versare i 75 milioni di euro chiesti dal Napoli. Per il patron De Laurentiis porte apertissime a una cessione di questo tipo, dato che il Galatasaray non sarebbe arrivato alla cifra della clausola e non accontenterebbe neanche il giocatore.

Proprio Osi sarà decisivo in tal senso. L’idea di lasciare l’Europa non lo allettava particolarmente lo scorso anno, ma se vorrà prendere parte al Mondiale per Club dovrà sbrigarsi a prendere una decisione. Entro 10 giorni dovrà accettare o meno la proposta saudita, altrimenti resterà fermo ancora. E il Napoli, intanto soffre.

Antonio Conte non vuole rivederlo a Dimaro nel pre-campionato. Per questo anche la società sta spingendo per una cessione rapida, chiudendo una volta per tutte questa storia maledetta e potendo reinvestire i 75 milioni incassati per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.