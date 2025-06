“Conte ha sbagliato a restare”, Fedele spiazza ancora: la sentenza

Enrico Fedele ha rivelato un retroscena su mister Antonio Conte, rimasto al Napoli dopo la vittoria dello Scudetto, e non solo: le dichiarazioni fanno discutere

Il Napoli e mister Antonio Conte hanno deciso di proseguire la loro storia d’amore, dopo la vittoria dello Scudetto. La piazza ha spinto tantissimo affinché il tecnico salentino si convincesse a restare alla guida dei Campioni d’Italia per almeno un altro anno, e così è stato. Gran parte del merito va dato anche al presidente Aurelio De Laurentiis, che ha promesso a Conte un mercato da big europea per avviare un ciclo.

La situazione, però, fino a qualche giorno fa era molto più che incerta. Le sirene della Juventus si erano fatte insistenti, a tal punto che mister Conte sembrava propenso a lasciare Napoli per tornare alla guida della Vecchia Signora. Gli azzurri, invece, sembravano vicini ad annunciare Massimiliano Allegri, ma alla fine tutto è saltato. Enrico Fedele è intervenuto in merito alla vicenda, rivelando alcuni retroscena e rilasciando dichiarazioni pesanti.

Antonio Conte ha sbagliato a rimanere alla guida del Napoli. Questo il pensiero di Enrico Fedele, che nelle ultime ore sta alimentando diverse discussioni all’interno del panorama calcistico partenopeo.

L’opinionista, intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso del format ‘Forza Napoli Sempre’, condotto da Gianluca Gifuni, ha infatti esternato la propria opinione in merito al prosieguo del rapporto professionale tra il Napoli ed il tecnico leccese:

“Conte non era più l’allenatore del Napoli. Le sue dichiarazioni fuori luogo erano dei prodromi del suo addio, poi è stato convinto a rimanere. Io me ne sarei andato. Ha sbagliato, a mio giudizio, perché Napoli rischia: sarebbe andato via da vincitore, mentre un domani gli chiederanno qualcosa di più, ed io ai miracoli non credo”.