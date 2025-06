Colpo di scena Napoli, ribaltone inaspettato: la decisione di Conte spiazza tutti

Arriva un colpo di scena davvero inaspettato in casa Napoli: c’entra la decisione da parte del tecnico Antonio Conte.

Sono ore già febbrili in casa Napoli, con il mercato che è un pensiero già primario, anche se la gioia Scudetto è ancora negli occhi di un’intera città. Vietato fermarsi, però, all’ombra del Vesuvio, visto che all’orizzonte c’è una stagione in cui andrà difeso il Tricolore e in cui si ambisce a fare una bella figura anche nella UEFA Champions League.

Da qui il lavoro frenetico da parte del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna, che intende regalare al confermato Antonio Conte una rosa di tutto rispetto, come dimostrato anche da Kevin De Bruyne. Il tutto seguendo le indicazioni da parte dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale che, stando alle ultime notizie, avrebbe fatto raffreddare la pista che porterebbe al parametro zero Jonathan David.

Mercato Napoli, si raffredda la pista David: le novità

Jonathan David e il Napoli sembravano ormai essere a un passo, ma in queste ultime ore si registra uno stallo che sa di frenata.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Mattino, spiegando come dietro questa mossa possa esserci la volontà di parte di Conte di puntare su altri profili per l’attacco. Di seguito, quanto riportato: