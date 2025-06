Napoli, De Laurentiis può spendere 200 milioni? L’analista non ha dubbi

L’analisi tecnica delle cifre relative al mercato del Napoli: De Laurentiis spenderà tutto il budget?

La prossima sarà una stagione importante per il Napoli, inutile negarlo. La vittoria dello scudetto porta con sé tanta gioia ma anche una serie di responsabilità ed obiettivi nuovi. Confermarsi non è semplice, ma Aurelio De Laurentiis ha l’occasione di portare a termine qualcosa di straordinario, forse ancor di più di quanto fatto quest’anno.

Tutto dipenderà dal mercato estivo del Napoli, con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva. Ma che cosa potrà fare De Laurentiis? L’analista economico Fabrizio Vettosi, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, ha commentato le potenzialità economiche del Napoli dopo una stagione così importante.

“Dal punto di vista economico-finanziario con la Champions League il Napoli tornerà in equilibrio dei conti. Quest’anno sono aumentati i costi, questo non renderà l’anno in corso brillantissimo dal punto di vista dei bilanci. L’eventuale cessione di Osimhen entro il 30 giugno potrebbe entrare in bilancio quest’anno. Il Napoli per essere in equilibrio ha l’obbligo di essere in Champions League. De Laurentiis e Conte hanno trovato un accordo che spingerà investimenti quasi al limite (200 milioni di euro da investire sul mercato). Non bisogna mai puntare a vincere ad ogni costo perchè si rischia il fallimento economico finanziario, come insegnano Juve e Paris Saint Germain. Se sei ossessionato dalla vittoria a tutti i costi, si rischia grosso; se si lotta per competere la prospettiva cambia. Il Napoli può spendere 200 milioni di euro ma non credo li spenderà tutti, con prudenza ne spenderà 100-150. L’accordo con Conte penso che prevederà questo: sforzi per comprare calciatori di grande profilo ma giovani. Il Napoli fattura 170 mln, con la Champions 250 e non può fare a meno di realizzare plusvalenze. Inoltre servirà anche ringiovanire la rosa.”, ha commentato Vettosi.