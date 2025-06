Calciomercato Napoli, colpo di scena dall’Inghilterra: c’entra Garnacho

Per il Napoli, di fatto, sono arrivate dall’Inghilterra delle notizie importanti su Garnacho.

Il Napoli è pronto a fare grandi investimenti nella prossima sessione di calciomercato. La conferma di mister Antonio Conte sulla panchina azzurra impone una spesa di un certo tipo. Il patron Aurelio De Laurentiis ha promesso al tecnico salentino grandi acquisti, per scacciare via qualsiasi avances proveniente dalla Juventus, ed ora è il momento di mantenere fede alla parola data.

Nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Alejandro Garnacho, vero tormentone di mercato dello scorso gennaio. L’argentino del Manchester United è stato vicino al Napoli, ma le richieste fuori dal mondo dei Red Devils hanno fatto saltare la trattativa. Ora, a distanza di cinque mesi, la situazione si è totalmente ribaltata.

Garnacho – Napoli, dall’Inghilterra arrivano notizie importanti: il Napoli è in pole per l’argentino

Il Napoli fa sul serio per Alejandro Garnacho. Gli aggiornamenti che arrivano dall’Inghilterra nelle ultime ore fanno sognare il popolo partenopeo, che tanto desiderava il calciatore nella scorsa sessione invernale di calciomercato.

Secondo quanto riportato da The Guardian, infatti, gli azzurri guidano la corsa per accaparrarsi l’ala argentina dei Red Devils. Il talento classe 2004 è in uscita dal Manchester United, dopo le polemiche sorte a seguito dell’esclusione dall’undici iniziale nella finale di Europa League, persa contro il Tottenham. Negli scorsi giorni, inoltre, sono emerse novità importanti sul prezzo del cartellino del calciatore.

Napoli, lo United abbassa le pretese economiche per Garnacho

Il Napoli, nel mercato di riparazione dello scorso gennaio, per sostituire Khvicha Kvaratskhelia sarebbe stato pronto a fare un investimento superiore ai 50 milioni pur di accaparrarsi il talento di Alejandro Garnacho. Il Manchester United, però, non è mai sceso sotto la richiesta di 65 milioni di euro, facendo saltare la trattativa.

La situazione ora si è ribaltata completamente: le prestazioni deludenti del calciatore negli ultimi mesi e la necessità dello United di vendere vista l’assenza dalle coppe europee nella prossima stagione hanno fatto calare drasticamente la valutazione dell’argentino. Il The Guardian ha addirittura riportato le cifre attuali: per il Napoli si tratterebbe di un investimento da 40 milioni di sterline, circa 47 milioni di euro. Uno sconto di 20 milioni, che potrebbe presto invogliare il presidente Aurelio De Laurentiis ad attivarsi in prima persona per chiudere l’affare e bruciare la concorrenza.