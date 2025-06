Salvatore Esposito svela: “Temevo l’addio di Conte, cosa mi aveva detto la sera dello Scudetto”

L’attore napoletano Salvatore Esposito racconta i suoi timori riguardo un possibile addio di Conte e la conversazione nella sera dello Scudetto.

Alla fine Antonio Conte resterà a Napoli. Il tecnico del Napoli ha preso questa decisione al termine di una serie di incontri con il presidente De Laurentiis che lo hanno convinto della bontà del progetto Napoli e delle ambizioni della società.

Ha parlato con grande gioia di questa scelta l’attore napoletano e tifosissimo azzurro Salvatore Esposito, intervistato da “La Gazzetta dello Sport” a margine della serata dedicata ai Nastri D’Argento Grandi Serie, in cui ha anche vinto un premio per la serie “Piedone-Uno sbirro a Napoli”.

Esposito ha inanzitutto svelato come temesse davvero che la scelta di Conte, alla fine, sarebbe stata quella di un addio anche per un motivo “scarmantico”:

“Tante belle notizie, un sacco di gioie ultimamente. Un po’ mi stavo preoccupando, perché quando arrivano delle gioie ad un certo punto… Questo temevo per la notizia di Conte, sai dicevo “troppe belle notizie” e invece è arrivata anche la notizia della sua permanenza”.

L’attore ha raccontato quali erano state le sue impressioni al riguardo dopo aver conversato con l’allenatore azzurro in occasione della festa immediatamente successiva alla vittoria del Napoli contro il Cagliari, con cui si è laureato campione d’Italia:

“Sono molto contento per il mio momento personale e artistico, per la mia città, per il Napoli campione d’Italia. Mi aspettavo che Conte rimanesse? Ho parlato con lui la sera della vittoria dello Scudetto, c’erano delle cose da sistemare e credo che poi siano state sistemate”.