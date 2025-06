Kean al Napoli, mossa a sorpresa di Manna: arriva l’ultim’ora

Arriva la mossa del ds azzurro Manna per permettere l’arrivo a Napoli di Moise Kean: sarebbe un colpo clamoroso!

Il Napoli prosegue nella programmazione di un calciomercato pieno di colpi di scena. Il primo sta diventando sempre più realtà: Kevin De Bruyne è infatti davvero vicino al Napoli, nonostante qualche notizia dall’ultim’ora che lascia predicare quantomeno un po’ di calma.

Il belga del City non sarà però l’unico colpo di questo mercato però, dato che gli azzurri acuisteranno con tutta probabilità anche una grande prima punta: il primo nome in lista continua ad essere Jonathan David, ma occhio a possibili alternative. Una di queste potrebbe essere Moise Kean: arrivano notizie al riguardo.

Napoli, sondaggio per Moise Kean

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, Manna avrebbe fatto un primo sondaggio per l’attaccante della Fiorentina. Il suo nome rimarrebbe un’alternativa rispetto a David, ma una pista che il club azzurro starebbbe assolutamente tenendo d’occhio.

Il giocatore ha una clausola rescissoria nel suo contratto pari a 52 milioni di euro. Al momento, non si sono fatti avanti club disposti a pagarla, nonostante ci sia il forte interesse da parte del Newcastle. Invece, il Napoli si è limitato al momento ad osservare una situazione che sicuramente potrebbe vederlo protagonista nelle prossime settimane.

Nulla è quindi desciso sul suo futuro, ma il portale ricorda come l’addio di Palladino potrebbe incidere in senso negativo in merito ad una sua permanenza a Firenze.

Kean al Napoli, sarebbe una buona scelta?

Moise Kean viene da una stagione che possiamo considerare tranquillamente come quella della sua esplosione definitiva. Il bomber della Fiorentina ha siglato, infatti, ben 23 gol in stagione, di cui 19 in Serie A (secondo miglior cannoniere del campionato alle spalle del solo Retegui).

La punta italiana ha quindi finalmente trovato a Firenze una piazza in grado di far uscire fuori il suo talento che, in passato, si era visto solo in pochi sprazzi. Sotto la guida di Palladino, si è visto un attaccante davvero completo: veloce, bravo a far salire la squadra e con grandi doti da bomber, capace di far male in ogni zona del campo.

Kean dovrà però chiedersi anche quanto sia giusto compiere subito dopo una simile stagione (la prima dove ha realizzato simili numeri) un grande salto. Napoli, dopo due Scudetti in tre anni, non deve essere più una meta di passaggio (come recitava in una conferenza stampa di qualche mese fa mister Antonio Conte) e, quindi, necessiterà di un attaccante pronto a competere ai massimi livelli.