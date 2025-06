De Bruyne al Napoli, mega villa acquistata: il posto è mozzafiato

Sull’arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli, di fatto, bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento che ha sorpreso davvero tutti.

Dopo la vittoria dello scudetto e l’annuncio della permanenza di Conte, di fatto, in casa azzurra si guarda al calciomercato, dove il primo nome è quello di De Bruyne.

Il matrimonio tra il fuoriclasse. e il Napoli è una promessa destinata ad andare in porto: manca solo il cerimoniale di rito. Ormai il fuoriclasse belga è a tutti gli effetti il primo (superlativo) acquisto del club partenopeo e, a conferma di ciò, arrivano maggiori indicazioni su quella che sarà la sua sistemazione in città.

Sistemazione trovata per KDB: andrà a vivere a Posillipo

Come sottolineato da Il Mattino, arrivano conferme definitive su quella che sarà la nuova casa di KDB. Il belga ha acquistato una mega villa in una delle zone più suggestive della città, ossia Posillipo. La scelta sul suo futuro è stata fortemente legata anche alle condizioni di benessere della sua famiglia e, dunque, il 34enne ha scelto una delle zone più tranquille e mozzafiato della città, sistemandosi in un luogo ad hoc.

Le conferme su questo fronte sono arrivate in seguito alla visita partenopea dei suoi legali. I delegati del giocatore hanno sciolto tutti i nodi burocratici, ufficializzando anche gli aspetti legati alla vita privata del giocatore e della sua famiglia: Posillipo sarà la sua sistemazione ideale fuori dal campo.

Posizione perfetta in città, ma quale sarà la sistemazione di KDB sul campo?

Visto l’esito di successo del grande colpo di calciomercato, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, dovrà riflettere su un altro aspetto determinante per De Bruyne, ossia quello legato alla posizione. La sistemazione del belga sarà piuttosto ampia: nonostante le sue caratteristiche ampiamente offensive, il giocatore coprirà presumibilmente la posizione in cui siamo abituati a vedere Frank Zambo-Anguissa, ma con compiti diversi.

Infatti, le sue doti da trequartista e da playmaker gli consentiranno di mettersi a disposizione sia per la costruzione dal basso, affiancando Gilmour e Lobotka (in attesa di novità dal mercato), sia per quanto riguarda l’avanzata offensiva: questo aspetto non andrà a contrastare le caratteristiche di Scott McTominay, il quale sente maggiormente il fiuto per gli inserimenti e la straripante invasione dell’area avversaria. Dunque, i due potranno tranquillamente convivere, affidandosi però a un maggiore spirito di intraprendenza anche in fase di ripiegamento e di contenimento senza palla.