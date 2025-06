Boom Napoli, regalo da 40 milioni per Conte: Manna scatenato

Il Napoli, di fatto, è già molto attivo in sede di calciomercato per regalare una super squadra ad Antonio Conte.

Dopo aver vinto lo scudetto con un solo punto di vantaggio sull’Inter, che ieri sera ha perso la finale di Champions League contro il PSG di Kvaratskhelia e Luis Enrique, il Napoli è alle prese con la programmazione della prossima stagione. Anche perché gli azzurri dovranno affrontare la bellezza di quattro competizioni: campionato, Champions, Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Il team partenopeo sta lavorando con enorme insistenza sul calciomercato per garantire a mister Conte una rosa sempre più competitiva per affrontare le tre competizioni della prossima stagione. Ebbene, il DS Manna sta studiando un ulteriore colpo prestigioso per soddisfare i desideri dell’allenatore salentino.

Il Napoli piomba su Guirassy del Borussia Dortmund

Come riportato da Il Mattino, il Napoli sta sondando varie piste per l’attacco: i partenopei sono molto forti su Jonathan David e questo è risaputo ma, ciononostante, stanno studiando tanti altri nomi per rinforzare il tandem offensivo. Infatti, uno dei giocatori più apprezzati è Serhou Guirassy.

Come riportato dal giornale locale, l’attaccante guineano del Borussia Dortmund è uno dei giocatori più graditi dalla dirigenza, sebbene il suo costo sia tutt’altro che accessibile a tutti. Per cederlo, il club giallonero richiederebbe una cifra vicina ai 40 milioni di euro , traendo grande profitto dal suo acquisto: è arrivato la scorsa estate dallo Stoccarda per 18 milioni.

Fiuto del gol e tanta fisicità: Guirassy è il riferimento offensivo ideale

Il suo nome è sui radar dei top palcoscenici europei da un paio di stagioni: Guirassy è un giocatore straripante fisicamente, dotato di tanta forza e con buone abilità atletiche. Ma, ovviamente, la sua caratteristica principale è il fiuto per il gol: in questa stagione ha messo a segno 34 gol tra Bundesliga e Champions League, mentre nella scorsa le reti sono state 30.

I numeri sono più che positivi e le caratteristiche fisiche richiamano anche allo stile di giocatore apprezzato da Conte, un punto di riferimento che lotta con grinta contro gli avversari. Al contrario, Jonathan David vanta qualità migliori nello spazio e in velocità. Le valutazioni sono in corso, ma il Napoli mantiene vive tantissime piste e vuole continuare a dire la sua. Nelle prossime settimane, quindi, ci saranno sicuramente delle novità in casa partenopea.