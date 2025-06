David non basta: il sogno proibito del Napoli è Gyokeres

Il Napoli è scatenato in sede di calciomercato, visti gli interessamenti per David e Gyokeres.

La stagione di Lukaku con la maglia del Napoli è stata strepitosa dal punto di vista numerico e davvero impattante per tutto lo spogliatoio azzurro. Inoltre, con mister Conte in panchina, è esploso anche Giacomo Raspadori, maturo e ben calato nel 352 o nel 442 di questa stagione, diventando un imprescindibile. Malgrado ciò, la società vuole rinforzare il tandem offensivo, fornendo ulteriori garanzie nel reparto.

Gyokeres assieme a David: rinforzi da sogno per il Napoli

Se da un lato l’operazione per David lascia filtrare grande ottimismo, in attesa dell’approvazione di mister Conte, dall’altro c’è da segnalare il continuo lavoro della dirigenza partenopea per sondare altri nomi sempre più competitivi. Ebbene, il Napoli vorrebbe entrare a gamba testa per strappare Gyokeres allo Sporting Lisbona, anticipando qualsiasi concorrente in una trattativa tutt’altro che semplice, come segnalato da La Repubblica.

L’operazione, tutt’altro che impossibile e di sicura riuscita, porta ad altre conseguenze: la ricerca di alternative è inevitabile. Dunque, si mantengono vive le piste che portano a nomi già accostati agli azzurri e sempre attenzionati dal club: dall’uruguaiano Darwin Nunez, passando per colpi d’esperienza italiana come Lucca e Kean, senza tralasciare il pallino Bonny. Di certo il primo nome appartiene a una categoria superiore, avendo già dato prova delle sue enormi qualità al mondo intero.

Più di un comprimario di Lukaku: numeri senza presentazioni per Gyokeres

Il rendimento di Viktor Gyokeres è davvero spaventoso se paragonato ai pari ruolo in giro per il mondo. In seguito ad esperienze poco liete in Inghilterra tra Coventry City e Brighton, lo svedese ha acquistato fiducia e continuità allo Sporting Lisbona, esplodendo sotto la gestione di Amorim e stupendo tutti sia in Portogallo che in Europa, con prestazioni superlative in Champions League.

Nella stagione appena conclusa il rendimento è stato in linea per la conquista della Scarpa d’Oro: solo Mbappé ha potuto far “meglio” dello scandinavo. In realtà Gyokeres ha segnato 39 gol stagionali in campionato (9 in più rispetto al centravanti del Real Madrid), venendo penalizzato dal coefficiente legato alla difficoltà del campionato. Il tutto è ancora più impressionante se si allarga il campo d’analisi a tutte le competizioni: in 52 gare stagionali, sono arrivati 54 gol, superando la media di una rete a match.