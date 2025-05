Napoli Primavera, l’annuncio di Rocco sul futuro: il messaggio alla società

Dario Rocco, dopo la promozione del suo Napoli Primavera, ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti.

Dopo la vittoria dello scudetto di una settimana fa, di fatto, per il Napoli nella giornata di oggi è arrivata un’altra ottima notizia. La squadra Primavera, grazie alla vittoria per 2-0 sulla Virtus Entella nella finale play-off, ha staccato il pass per la promozione in Primavera 1.

Questa, ovviamente, è un traguardo importantissimo per il Napoli. La squadra campione d’Italia, di fatto, non può avere la propria squadra Primavera nel campionato cadetto di categoria. Dopo la vittoria contro la Virtus Entella, di fatto, bisogna registrare delle importantissime dichiarazioni da parte di mister Rocco.

Napoli Primavera, mister Rocco: “Ero venuto solo per vincere il campionato, ora dobbiamo costruire”

L’allenatore del Napoli Primavera, infatti, ha parlao così:

“Sono venuto solo per vincere il campionato, avevo solo questo piano. Abbiamo raggiunto un obiettivo davvero importante, grazie a questi s****i (ride, ndr). Merito di questi ragazzi che, sin dal primo giorno, si sono messi a disposizione. Ci sono ragazzi che stanno qui da 8-9 anni, questo è il successo della ‘scugnizzeria. Bisogna dare il merito ai tecnici che lavorano al Kennedy, anche in condizioni difficili. Poi un merito al lavoro di Caffarelli, Santoro, Sinicropi. I ragazzi dovevano maturare dal punto di vista della maturità. Nella riunione tecnica gli ho chiesto solo di portarmi il titolo. Una finale non va preparata tanto. Anche perché Cercola era un qualcosa di straordinario quest’oggi. Anche quest’ultimo aspetto è stata una grandissima prova di maturità per i ragazzi, visto che non sono abituati a giocare davanti a così tanta gente. Spero che riescano quanto prima a firmare i contratti da professionista”.

