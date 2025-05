DOVE VEDERE NAPOLI PRIMAVERA-VIRTUS ENTELLA: le soluzioni in tv e streaming per assistere alla finale playoff degli azzurrini.

Domani, 31 maggio, avverrà una gara importantissima per il futuro del Napoli: si tratta del match valido per la finale dei play-off del Campionato Primavera 2 che vedrà fronteggiarsi Napoli e Virtus Entella. La gara si disputerà allo Stadio Piccolo di Cercola alle ore 14.30. L’ingresso all’impianto sarà gratuito e, come comunicato dal club, prevederà anche la consegna di gadget a tema Scudetto.

La società ha chiesto grande partecipazione alla gara, anche per bocca di alcuni tesserati come l’allenatore Conte e il capitano Di Lorenzo. Per coloro che non potranno presentarsi allo stadio, però, c’è anche la possibilità di assistere alla gara da casa.

Napoli Primavera-Virtus Entella: tutto sul match

Sarebbe fondamentale per il club azzurro rivedere la sua formazione giovanile nella massima serie Primavera, anche nell’ottica di una corretta programmazione societaria.

Gli azzurrini puntano a tornare nel massimo campionato Primavera, dopo una regular season che li ha visti terminare al secondo posto del Girone B a pari punti con l’Ascoli e dietro al Frosinone capolista (e direttamente promosso in Primavera 1). Ai playoff, invece, gli azzurrini hanno battuto prima per 2-1 il Renate al Piccolo e poi sempre per 2-1 il Como fuori casa.

L’avversaria è la Virtus Entella, squadra che ha terminato la stagione al terzo posto del Girone A della seconda serie del campionato giovanile dietro al Parma e il Como (squadra che il Napoli ha battuto in semifinale).

Napoli Primavera-Virtus Entella in streaming e tv

Come detto in precedenza, per tutti i tifosi che non potranno essere presenti allo Stadio Piccolo c’è stavolta anche la possibilità di poter assistere alla gara da casa in modo gratuito. Dove vedere Napoli Primavera-Virtus Entella?

La gara sarà infatti visibile sul canale Youtube ufficiale della Lega B, oltre che ascoltabile su Radio CRC, radio partner della SSC Napoli. Sarà quindi possibile per tutti i tifosi azzurri far sentire il proprio calore anche nei confronti del Napoli più giovane: c’è una promozione da conquistare!