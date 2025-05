Napoli Primavera, la rivelazione di mister Rocco: l’aiuto offerto a Conte

Il mister del Napoli Primavera Dario Rocco ha parlato al termine della vittoria contro il Renate: rivelazione su Conte.

Mentre il Napoli di Conte continua ad inseguire lo Scudetto, oggi c’è stata una gara densa di emozioni per il Napoli Primavera. Gli azzurrini hanno infatti ottenuto quest’oggi l’accesso alla semifinale dei playoff per la promozione in Primavera 1 attraverso la vittoria per 2-1 contro il Renate. La gara è stata ricca di emozioni e il gol decisivo è arrivato all’ultimo istante grazie alla punizione di Lorenzo Russo.

Rocco: “Alcuni giocatori stamattina erano a Castel Volturno”

Ha parlato ai microfoni di Spazionapoli.it e agli altri media presenti il mister del Napoli Primavera Dario Rocco al termine della partita. L’allenatore ha svelato uno speciale intreccio anche con Conte e con la lotta Scudetto del Napoli. Queste le sue parole:

“I ragazzi sono stati stupendi. Abbiamo fatto dei cambi perchè qualcuno stamattina stava a Castel Volturno per aiutare la prima squadra, che resta la priorità, sta vivendo un sogno. Però i ragazzi sono stati molto bravi a gestire al meglio una situazione difficile, complimenti a loro. Ora c’è una partita bella e difficile a Como”.

La prossima gara che attenderà gli azzurrini sarà quella contro il Como, su cui il mister si esprime così:

“Finale anticipata? Como, Ascoli e Napoli hanno forse qualcosa in più rispetto alle altre. Il Como ha una squadra importante, ha speso tanti soldi. Oggi ha giocato minuti anche Fellipe Jack che ha giocato già in prima squadra e cercheremo di arrivare in finale. Oggi c’era il terrore dei rigori, ma ce l’abbiamo fatta per ora”.

Rocco: “Noi a disposizione del Napoli”

Rocco ha poi risposto in merito al momento di grande emozione provocato da gol last minute di Russo, rivelando come lui stamattina fosse a Castel Volturno per aiutare il Napoli di Conte in allenamento:

Gol di Russo? Fantastico, dalla panchina stavano iniziando già ad esultare per la fiducia che c’è in lui. Oggi ha fatto una giornata lunga, non l’avrei mai messo fuori dal primo minuto. Lui è stato bravo e maturo, si è messo a disposizione. Questo dobbiamo fare, noi siamo il supporto del Napoli. Dobbiamo dare il massimo per un sogno Già prima che calciasse Russo sentivo che stava per accadere qualcosa di speciale, ma ‘ha fatta diventare semplice lui”.

Chiosa finale sulla preparazione della prossima gara: