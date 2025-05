Niente addio al Napoli: non solo Juan Jesus, altra permanenza con rinnovo

Juan Jesus e non solo: smentito l’addio di un azzurro, pronta la permanenza con rinnovo del contratto per un altro campione d’Italia.

Si sta già costruendo un grande Napoli anche per il prossimo campionato, quello post-Scudetto. La notizia della conferma sulla panchina azzurra di Antonio Conte ha nuovamente scatenato l’entusiasmo: questo Napoli non vuole fermarsi e ha ancora grande ambizioni.

Oggi è arrivata invece una notizia riguardante la rosa della prossima stagione: resterà un leader dello spogliatoio come Juan Jesus, che ha ufficialmente rinnovato il suo contratto. Ma non sarà l’unico a rinnovare per continuare la sua avventura in azzurro.

Romano: “Meret vicino al rinnovo”

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è pronto infatti il rinnovo anche per Alex Meret: le trattative utili alla firma sono infatti alle loro fasi finali.

Riceveno smentita, così, altre notizie emerse nelle ultime ore che insistevano sulla mancata firma come pretesto per un imminente addio a paramentro zero. Invece, terminato un momento che per ovvi motivi faceva passare in secondo piano le firme sui contratti, è pronto ad entrare nel vivo anche il discorso per la permanenza di Meret.

Si aspetta, quindi, solo il comunicato ufficiale che sugellerà anche quest’altra permanenza in un Napoli che non ridimensionerà affatto le sue ambizioni anche dopo la vittoria dello Scudetto.

Meret, prosegue l’avventura a Napoli dopo due Scudetti

Proseguirà quindi a Napoli l’avventura di Alex Meret, uno di quei calciatori presenti nella rosa sia del primo Scudetto con Spalletti, che in quella del secondo con Conte. Il suo contratto scade infatti al 30 giugno, ma verrà prolungato. Non ancora chiarita quale sarà la scadenza nel nuovo accordo, che potrebbe prevedere l’estensione di uno o due anni rispettpo al precedente.

Questa è stata, tra l’altro, una delle migliori annate in azzurro per lui, con diverse vittorie azzure che lo hanno visto come uomo decisivo. Basti pensare a quella contro la Juventus a gennaio, con la stupenda parata in apertura su Yildiz, e quella contro il Genoa, con più miracoli a salvare il risultato.

Insomma, questo Napoli non vuole fermarsi ed è pronto a manetenersi ai vertici attraverso la permanenza dei top già presenti in rosa e l’arrivo di ulteriori innesti di spessore in rosa. E i tifois sognano anche l’arrivo di uno top player del calibro di Kevin De Bruyne: ci sarà da divertirsi!