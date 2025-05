Napoli, assalto all’Atalanta: non solo Lookman tra i grandi obiettivi dell’estate

Il Napoli continua a lavorare al rafforzamento della rosa, ed il d.s. Manna ha messo nel mirino l’Atalanta: si punta Lookman e non solo

Il Napoli, dopo lo scudetto, continua a far sognare i tifosi. I profili che nelle ultime ore vengono accostati all’ambiente azzurro sono tutti da capogiro: De Bruyne, David, Zhegrova… la lista è molto lunga. Si guarda in Europa, dunque, ma anche e soprattutto in Italia.

Il d.s. Giovanni Manna sta lavorando per strappare il sì di alcuni top player di Serie A. Andrebbero a rinforzare una rosa che il prossimo anno dovrà giocare in Campionato, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana. Al fianco di Romelu Lukaku serviranno nuovi elementi capaci di far male agli avversari in zona gol. Per questo motivo, piace tanto Ademola Lookman dell’Atalanta, ma nelle ultime ore è spuntato con prepotenza il nome di un altro nerazzurro.

Napoli, piacciono Lookman e Retegui dell’Atalanta: Manna studia il doppio colpo

Antonio Conte sembrava tentato dalla possibilità di tornare alla Juventus, ma il presidente Aurelio De Laurentiis l’ha convinto a restare con la promessa di una campagna acquisti estiva da sogno. L’Atalanta ora trema, perché rischia di perdere i suoi due gioielli più preziosi.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, il Napoli avrebbe messo gli occhi sui due top player dei bergamaschi: si tratta di Ademola Lookman e Mateo Retegui. Gli azzurri a breve cederanno Victor Osimhen, probabilmente in Arabia, per una cifra monstre. A quel punto, si libererebbe uno spazio importante in attacco, e per colmare il vuoto del nigeriano Manna pensa all’estro del connazionale di Victor e al ‘killer instinct’ dell’attaccante della Nazionale Italiana di Luciano Spalletti, per il quale si potrebbe muovere anche la Juventus. I bianconeri, però, seguono anche i vari David, Lucca, Hojlund e persino Victor Gyokeres. Si tratta dunque di un semplice interessamento, al momento.

Mercato Napoli, Lookman inseguito da tempo: in estate pronto un nuovo assalto

Il Napoli sta lavorando su diversi fronti in vista della prossima stagione. Il club partenopeo vuole rinforzare in maniera significativa la rosa a disposizione di Antonio Conte, che avrà bisogno di ancor più qualità. Ademola Lookman è un profilo perfetto in quest’ottica.

Il nigeriano, però, è inseguito da tempo dagli azzurri. Il giornalista Carlo Alvino, qualche settimana fa, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha rivelato un retroscena importante:

“Un altro calciatore che è entrato prepotentemente nel radar del Napoli che è Ademola Lookman. Il Napoli è forte su questo calciatore che stuzzica la fantasia della dirigenza napoletana, poi s’è mosso in prima persona De Laurentiis”

Aurelio De Laurentiis, dunque, vuole Lookman, e quando il patron del Napoli si prefissa un obiettivo difficilmente se lo lascia sfuggire.