Napoli, 200 milioni destinati al calciomercato: i nomi per rinforzare la rosa

Il Napoli è pronto a investire 200 milioni sul calciomercato estivo e il club ha bene in mente i nomi scelti per rinforzare la rosa: di chi si tratta

Si tratterà di una mini rivoluzione, forse neanche troppo “mini” se si pensa che il Napoli ha in programma di investire 200 milioni di euro sul prossimo calciomercato estivo. É Il Mattino a parlarne nella sua edizione odierna, concentrandosi nel dettaglio su tutti i nomi che la dirigenza ha inserito nel proprio taccuino in vista delle trattative che accenderanno i prossimi mesi.

L’obiettivo del presidente De Laurentiis è arrivare al prossimo 17 luglio, giorno dell’inizio del ritiro di Dimaro, con l’80% della squadra al completo. Certo, bisognerà prima convincere Antonio Conte a restare, ma se le premesse sono queste, il tecnico salentino avrà più di un motivo per rimanere ancorato alla panchina azzurra e provare a vincere lo scudetto, chissà se per la prima o per la seconda volta con il Napoli.

Napoli, calciomercato da 200 milioni: rivoluzione in tutti i reparti

Nel quotidiano non si cita solamente il ruolo del portiere, che dovrebbe vedere ancora una volta Alex Meret come protagonista tra i pali anche il prossimo anno. Il contratto è in scadenza tra due mesi e non è stato rinnovato, ma si troverà una soluzione a breve. Già sul vice verranno fatte delle valutazioni, dato che Caprile sarà riscattato dal Cagliari.

Dalla difesa incomincia la vera rivoluzione, con il nome di Marianucci già praticamente ufficiale. Con lui potrebbe arrivare uno tra Solet e Beukema, i due grandi obiettivi emersi in queste settimane, e un ritorno di fiamma per Dragusin. L’ex Genoa e Juve può lasciare il Tottenham per tornare in Serie A ed è un profilo che piace moltissimo anche a Conte.

Con il possibile addio di Anguissa, diversi saranno i movimenti anche a centrocampo. Stuzzica Ferguson del Bologna, ma non convincono le sue condizioni fisiche. Quest’anno si è fermato più volte ai box dopo il rientro dalla rottura del crociato. Resta un obiettivo Sudakov, che ieri ha apertamente dichiarato di gradire moltissimo l’opzione Napoli come destinazione. E, clamorosamente, ritorna in auge anche il nome di Gabri Veiga, vicino agli azzurri prima dell’incredibile decisione di andare a giocare in Arabia.

Novità anche in avanti, dopo il mancato arrivo del sostituto di Kvaratskhelia. Resta vivo il nome di Garnacho, ma non solo. Piacciono molto Noa Lang e Paixao, più volte accostati al Napoli in queste settimane. In attacco, come alternativa a Lukaku, resta Lucca il nome in pole, più di Bonny. Ma il vero colpo grosso potrebbe essere Lookman, destinato a lasciare l’Atalanta a fine anno.

Tra le cessioni di Osimhen (diretto in Inghiilterra), Kvaratskhelia e quelle di altri giocatori in uscita, il Napoli è pronto a reinvestire un tesoretto da 200 milioni per puntare ai piani altissimi della classifica e a risultare competitivo anche in Champions League.