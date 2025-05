Mertens e Kat in lacrime: serata da brividi, cosa è successo con il Galatasaray

Dries Mertens in lacrime: una serata da brividi per lui, cosa è successo dopo la fine di Galatasaray-Basaksehir.

Due Scudetti in tre anni, ma la mente e il cuore dei tifosi del Napoli è anche per tutti quei calciatori che hanno scritto pagine di storia con la maglia azzurra pur non vincendo il campionato. Non potrebbe essere altrimenti con Dries Mertens, miglior marcatore della storia del club.

Per lui (che indossa la maglia del Galatasaray dal 2022) quella di stasera è stata una serata da brividi, che senza dubbio avrà fatto emozionare anche i tifosi del Napoli.

Mertens ultima gara col Galatasaray (e anche da calciatore?)

Mertens è stato infatti celebrato alla sua ultima gara con la maglia del Galatasaray. Questa sera, infatti, è terminato il campionato turco dopo la gara dei suoi contro l’Istanbul Basaksehir (vinta per 2-0 dai suoi con, tra l’altro, un gol proprio di Mertens su rigore). Il belga è stato celebrato con una meravigliosa standing ovation alla sua uscita dal campo al minuto 79.

Dopo la gara, invece, Mertens si è goduto l’atmosfera del tifo di casa in campo con la moglie Kat e il figlio Ciro. L’ex giocatore del Napoli era visibilmente emozionato, come dimostrano le sue lacrime, e ugualmente lo era anche la sua compagna di vita.

Per Mertens, infatti, questa potrebbe essere non solo l’ultima gara in maglia Galatasaray ma anche l’ultima partita da calciatore. Non ha ancora annunciato ufficialmente la sua decisione, ma le indiscrezioni trapelate negli ultimi mesi lasciano presagire questo. Qualunque sia la tua decisione, noi non possiamo che continuare a dirti grazie Ciro: ci ha regalato delle magnifiche emozioni.