Shock Mertens, l’annuncio lascia di sasso: non si torna più indietro

L’ambiente Napoli, in attesa della gara di domenica contro la Fiorentina, è stato sconvolto da un annuncio su Dries Mertens.

Il Napoli di Antonio Conte sta lottando per la vittoria finale di campionato. Lo stesso Antonio Conte, esattamente nel post gara contro la Fiorentina, ha confermato che anche la sua squadra è tra le pretendenti allo scudetto.

Tuttavia, visto che l’ultimo successo risale al 25 gennaio (ovvero dal match con la Juve), il Napoli contro la Fiorentina deve assolutamente vincere domenica prossima. Tuttavia, in attesa della gara contro il team agli ordini di Raffaele Palladino, i tifosi azzurri sono stati sorpresi da un annuncio che riguarda Dries Mertens.

Galatasaray, Mertens potrebbe ritirarsi a fine stagione: la rivelazione

Come riportato dal media turco ‘Takvim’, infatti, il giocatore che ha segnato di più nella storia del Napoli avrebbe confidato al tecnico Buruk di pensare al ritiro al termine di questa stagione. Dries Mertens, di fatto, proverebbe dei dolori fortissimi dopo le partite e gli allenamenti.

Il calciatore belga, quindi, dovrebbe dire al calcio una volta che si concluderà questa stagione calcistica. Dries Mertens, però, potrebbe restare comunque in forza al Galatasaray, visto che potrebbe far parte dello staff di Buruk.

Last Updated on 7 Mar 2025 – 17:01 by William Scuotto