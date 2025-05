Dall’Inter al Napoli, è stato promesso a Conte: super colpo in arrivo!

Il Napoli prepara un grande colpo dopo quello quasi ufficiale di Kevin De Bruyne: si tratta di un top dell’Inter di mister Simone Inzaghi

Il Napoli vuole far sognare in grande i propri tifosi, dopo la vittoria del quarto scudetto. Kevin De Bruyne a breve sarà il primo grande colpo di mercato. Antonio Conte si ritroverà in rosa un fuoriclasse del centrocampo, qualora decidesse di continuare l’avventura sulla panchina azzurra. Le notizie delle ultime ore, in tal senso, sono confortanti, visti i dubbi sorti nella mente del tecnico leccese circa la Juve e la sua situazione societaria.

Intanto, il d.s. Giovanni Manna sta lavorando giorno e notte per finalizzare altre operazioni utili al rafforzamento della rosa. Il prossimo anno il Napoli dovrà essere protagonista in Serie A, Coppa Italia e Champions League. Nel taccuino del direttore è spuntato da qualche giorno il nome di un top player dell’Inter, promesso a Conte per convincerlo a guidare per almeno un altro anno gli azzurri da bordocampo: ecco di chi si tratta.

Calciomercato Napoli, all-in su Frattesi: è stato promesso a Conte

Il Napoli non sembra volersi fermare più. Dopo aver quasi chiuso per Kevin De Bruyne e dopo aver incassato il sì di Jonathan David, anche Davide Frattesi è finito nel mirino di Giovanni Manna. Mister Antonio Conte, ora, è sempre meno tentato dalla possibilità di tornare alla Juventus.

Il presidente Aurelio De Laurentiis sta cercando di convincere il tecnico pugliese a restare con una campagna acquisti estiva da urlo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “La Repubblica”, Frattesi sarebbe l’ultima grande promessa di acquisto fatta ad Antonio Conte per trattenerlo. Nell’incontro andato in scena alcuni giorni fa, il patron azzurro ha illustrato in maniera convincente il suo progetto tecnico, fatto di grandi nomi e nuove strutture.

Napoli, assalto a Frattesi dopo il tentativo dello scorso gennaio

Davide Frattesi potrebbe lasciare l’Inter dopo la finale di Champions League. Il calciatore già lo scorso gennaio è stato accostato tra le altre anche al Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis ha poi virato su altri profili, arrivando ad acquistare Billing dall’Inghilterra per una cifra meno importante.

A giugno, però, gli azzurri busseranno con molta più decisione alla porta dell’Inter di Beppe Marotta. Frattesi è stato promesso a Conte per invogliarlo a restare, ed ogni promessa è debito. Si tratterebbe di un colpo intelligente. Davide è un centrocampista perfetto per il gioco del mister salentino, che potrebbe esaltarne le doti da incursore come fatto quest’anno con Scott McTominay, l’MVP del Napoli Campione d’Italia.