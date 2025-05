Manna scatenato, in arrivo un altro top player: c’è il sì del calciatore!

Il Napoli continua a lavorare in chiave mercato, ed il d.s. Giovanni Manna non sembra volersi più fermare: strappato il sì di un atro top player

Il Napoli fa sognare in grande i propri tifosi. Manca poco all’ufficialità, e poi Kevin De Bruyne sarà il primo acquisto che Antonio Conte potrebbe ritrovarsi in rosa nel caso in cui decidesse di continuare l’avventura sulla panchina azzurra, iniziata con uno scudetto insperato.

Il d.s. Giovanni Manna sta lavorando, inoltre, per strappare i sì di altri calciatori importanti, che andrebbero a rinforzare una rosa che il prossimo anno dovrà sostenere le tre competizioni più la Supercoppa Italiana. In cima al taccuino del direttore è spuntato da qualche giorno il nome di una punta, che assieme a Romelu Lukaku andrebbe a completare un reparto da sogno.

Il calciatore in questione, nelle ultime ore, avrebbe accettato di vestire la maglia azzurra: ecco i dettagli.

Napoli, c’è David dopo De Bruyne: il calciatore sposerà il progetto azzurro

Il Napoli non si ferma più: Jonathan David ha aperto al trasferimento in maglia azzurra. Antonio Conte è tentato dalla possibilità di tornare alla Juventus, ma il presidente Aurelio De Laurentiis sta cercando di convincere il pugliese a restare con una campagna acquisti estiva da sogno.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, l’attaccante del Lille avrebbe accettato le avances del direttore sportivo Giovanni Manna. Il canadese, che ha già salutato la piazza francese, tra qualche giorno sarà acquistabile a parametro zero. Il Napoli, già nelle scorse sessioni di calciomercato, seguiva da molto vicino David, e negli ultimi tempi ha accelerato per superare la concorrenza per il talentuoso 25enne nato a New York.

Napoli, Jonathan David convinto con un progetto tecnico al top

Kevin De Bruyne, 34 anni il prossimo 28 giugno, a fine mese si svincolerà a parametro zero dal Manchester City, essendo in scadenza di contratto, e vestirà la maglia del Napoli. Stessa situazione per l’attaccante canadese Jonathan David: il classe 2000 sarà, con ogni probabilità, il nuovo attaccante dei partenopei.

Sulle sue tracce ci sono tanti top club, ma finora il presidente Aurelio De Laurentiis ha presentato l’offerta migliore economicamente. Inoltre, sempre secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ha strappato il sì del giocatore grazie ad un progetto tecnico ambizioso, che darebbe più di qualche semplice garanzia a qualsiasi giocatore in Europa al momento.