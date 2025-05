De Bruyne al Napoli, è accaduto tutto nelle ultime ore: cosa manca per la chiusura

Il Napoli vuole chiudere il colpo Kevin de Bruyne: nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli in merito alla trattativa con il giocatore

Il Napoli, dopo la grande gioia per la vittoria del quarto scudetto, riparte dal calciomercato. Il d.s. Giovanni Manna già da qualche settimana sta lavorando sottotraccia per rinforzare la rosa azzurra, ed i nomi sul taccuino dell’ex Juve Next Gen fanno sognare tutto il popolo partenopeo.

L’oggetto del desiderio porta il nome di Kevin De Bruyne e la trattativa per l’acquisto del calciatore ormai ex Manchester City, a parametro zero, procede con ottimismo. Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli in merito alla negoziazione tra le parti.

De Bruyne – Napoli, legali del belga ieri in città: le ultimissime

Tra Kevin De Bruyne ed il Napoli è quasi fatta. I rumors di qualche settimana fa si sono trasformati, oggi, in solide certezze. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha intenzione di chiudere l’affare nelle prossime ore, per regalare a mister Antonio Conte (qualora rimanesse) il primo grande acquisto del post scudetto.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de il Corriere dello Sport, i legali di De Bruyne sarebbero tornati a casa con un accordo quasi definito in ogni dettaglio. Il quotidiano sottolinea inoltre che alla conclusione definitiva dell’affare mancherebbe davvero poco, qualche piccolo aspetto da limare, ma sarà lui il primo rinforzo della squadra che Manna e De Laurentiis vogliono affidare a Conte.

De Bruyne compra casa a Posillipo: sarà lui il primo colpo del nuovo Napoli

Gli avvocati di De Bruyne sono atterrati in Italia un paio di giorni fa, ed ora sono ripartiti per mettere al corrente Kevin delle ultime novità. Oltre ad aver parlato con il patron azzurro, sono stati impegnati in un’operazione molto importante: l’acquisto di una villa in zona Posillipo, con il Vesuvio davanti agli occhi e il mare a un passo.

Il d.s. Manna, come riporta il Corriere dello Sport, si è inventato l’affare da zero, ci ha creduto, l’ha portato avanti facendo su e giù da Manchester per settimane, ed ora sta per concretizzare un colpo da sogno. Decisiva la mano del presidente De Laurentiis, che raramente nella sua esperienza a Napoli ha deciso di puntare forte su un parametro zero ultratrentenne. L’impressione è che il numero uno partenopeo voglia fare di tutto pur di convincere Antonio Conte a restare almeno un altro anno sulla panchina azzurra.