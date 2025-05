Napoli sul candidato Pallone d’Oro: ecco il nuovo acquisto

Il calciomercato del Napoli è pronto a brillare e sorprendere, con un candidato al Pallone d’Oro pronto a sbarcare in azzurro

Il Napoli continua ininterrottamente la sua ricerca verso nuovi profili da far entrare in rosa, soprattutto di spessore e valore. La volontà del club di continuare a puntare in ottica futuro è dovuta sicuramente anche dalla gestione di Antonio Conte.

Il tecnico ha spesso ribadito la volontà di avere a disposizione un centro sportivo all’altezza e una squadra giovanile, con anche Manna voglioso di intraprendere questo percorso. Il Napoli Primavera è sicuramente tra le idee future, con gli azzurrini che ora sperano di tornare nella Serie A del loro campionato al più presto.

Napoli, colpo per il futuro: si segue un candidato al Pallone d’Oro

Nonostante il calciomercato non si sia ancora aperto ufficiosamente, gli azzurri sono scatenati nel compiere acquisti importanti, specialmente sul futuro del club. Manna, direttore sportivo, ha inserito nella lista un giovanissimo talento italiano.

Come riportato dal giornalista napoletano Ciro Troise, il club azzurro ha messo gli occhi su Mathias Ferrante, portiere classe ’06 del Novaromentin. Il giovanissimo calciatore ha chiuso il proprio campionato al secondo posto nel girone A di Serie D.

Le sue prestazioni non sono di certo passate inosservate in casa Napoli – sempre aggiornato e attento sul mercato – al punto da stregare Manna che già ha potuto osservarlo alla Juventus. Ferrante infatti, gode di un percorso nelle giovanili di Juve e Pro Vercelli.

Mathias Ferrante, portiere promettente: le sue caratteristiche e Pallone d’Oro

Mathias Ferrante si candida come futuro portiere del Napoli, alla ricerca di nuovi colpi per restare sempre competitivo. Il campionato affrontato dal portiere ha suscitato molte voci interessati sul suo potenziale, con 27 reti incassate in 36 partite.

Il classe ’06 è stato inserito anche nell’ultima lista dei top 10 finalisti del Pallone d’Oro Tuttocampo Serie D 2024/25. Trofeo però, purtroppo, non vinto alla fine da Ferrante.

La sua altezza di 2,02 metri mostra una presenza imponente tra i pali della porta, con ottime doti tecniche tra cui una reattività ben attenta. Il Napoli lo monitora con molta attenzione, anche per via della situazione portieri in atto. Su di lui ci sono club di Serie A come Milan, Inter, Torino e anche Juve, che potrebbe spingere per un suo ritorno passato tra vari prestiti. Occhio anche ad alcune squadre di B, come Catanzaro e Cremonese.