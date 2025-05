Meret, cosa filtra sul rinnovo: spunta un ostacolo da superare

Il portiere campione d’Italia è in scadenza di contratto entro un mese e spunta un ultimo ostacolo per il rinnovo: di cosa si tratta

Alex Meret è in scadenza di contratto. Il prossimo 30 giugno il suo accordo con il Napoli terminerà e, per ora, non è stato ancora trovato l’accordo per il prolungamento. Dall’ambiente azzurro, però, filtra grande ottimismo.

Secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, ci sarebbe solo un ultimo ostacolo a separare il giocatore dalla firma del contratto. Per Meret si tratterebbe di un passo importante, che segnerebbe un legame ancora più indissolubile con una piazza che non sempre lo ha apprezzato, ma nella quale ha vissuto momenti incredibilmente emozionanti come i 2 scudetti vinti.

Meret, rinnovo vicino col Napoli: dettagli su cifre e durata

Per Repubblica, il Napoli è pronto a presentare un’offerta fino al 2027 al giocatore. L’entourage di Meret, rappresentato da Andrea Pastorello come agente, ha fatto sapere di non accettare proposte contrattuali inferiori a un biennale. Ci vogliono garanzie per procedere.

Ma quale ostacolo starebbe rallentando la trattativa? Secondo lo stesso Matteo Moretto, si tratterebbe di un bonus di 500mila euro. Un aspetto apparentemente risolvibile un poco tempo, ma che ha portato l’affare a prolungarsi più del dovuto.

Conclusa la festa scudetto, sarà prioritario per la dirigenza del Napoli sedersi a trattare e chiudere l’operazione. Il rinnovo di Meret è una delle priorità per la squadra e nelle prossime settimane si arriverà a una fumata bianca.