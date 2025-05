Affare da 30 milioni, il Napoli prepara l’assalto: chi è il nuovo obiettivo del DS Manna

Il Napoli è pronto a piazzare un colpo importante. Il DS Manna avrebbe scelto il nuovo obiettivo per il club.

La stagione del Napoli si è conclusa al meglio, con il club azzurro che ha alzato al cielo lo Scudetto. In realtà, però, nonostante il trionfo non ci sarebbe così tanto tempo per festeggiare. Infatti, una volta archiviato il campionato appena finito, tra le file azzurra c’è l’assoluta necessità di fiondarsi sul mercato. Le prossime settimane saranno cruciali, con il DS Manna che avrebbe già individuato alcuni profili che potrebbero aiutare la causa partenopea.

Solet nel mirino del Napoli: la trattativa

Il Napoli è molto attivo sul mercato in entrata. Durante la stagione appena terminata, il DS Manna e i suoi collaboratori hanno avuto modo di valutare diversi profili. A rubare la scena nel campionato italiano son stati tanti calciatori, alcuni già noti ed altri un po’ meno.

Tra i profili più “blasonati” ci sarebbe Oumar Solet, difensore di proprietà dell‘Udinese. Il club friulano, come spesso accade, è in possesso di un giocatore molto promettente. Quest’ultimo, sarebbe finito nel mirino delle big italiane e in particolar modo in quello del Napoli. Non a caso, il DS Manna è da tempo sulle sue tracce.

Nelle ultime ore, come riportato da Orazio Accomando, noto giornalista, sulle tracce di Solet ci sarebbero anche Inter e Roma. Vista la possibile concorrenza, quindi, il club proprietario del cartellino avrebbe già deciso il prezzo per lasciar partire il giocatore. Per soddisfare le richieste dei bianconeri servirà un’offerta da ben 30 milioni di euro. Si tratta, quindi, di una cifra molto importante che però può essere alla portata del presidente Aurelio De Laurentiis.

Solet-Napoli, chi è il nuovo obiettivo azzurro

Oumar Solet prepara il salto in un big italiana. Nel corso della stagione, il calciatore francese si è distinto a lungo grazie alle sue abilità difensive e non solo. Con la maglia dell’Udinese, il giocatore ha collezionato 19 presenze condite da un gol e due assist. Oltre alla bravura tecnica-tattica, a sorprendere il Napoli son state anche le abilità fisiche. Infatti, il francese vanta ben 192 centimetri di altezza, utilissimi per la porzione di campo occupata.

Oumar Solet, quindi, potrebbe essere l’uomo ideale per rinforzare la difesa del Napoli. Quest’ultima, necessita di alcuni cambiamenti che però al momento sono in stand-by in attesa di conoscere il futuro di Antonio Conte.