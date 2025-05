Napoli, De Laurentiis cala l’asso Sané per convincere Conte: il retroscena

Il presidente De Laurentiis ha giocato la carta Sané per convincere Conte a restare,

È già tempo di calciomercato in casa Napoli. Il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna sta monitorando costantemente dei profili interessanti ed adatti al gioco di Antonio Conte. Oltre alla trattativa ben avviata tra i partenopei e Kevin De Bruyne, il Napoli sembra essere sempre più deciso ad affondare il colpo per acquistare l’attaccante Jonathan David.

Nelle ultime ore un’ulteriore notizia di mercato sta facendo gioire tutti i tifosi del Napoli: Leroy Sané sarebbe l’asso nella manica di Aurelio De Laurentiis per assicurarsi che Antonio Conte resti sulla panchina azzurra.

Monti: “Sané-Napoli vicenda calda”

Secondo il giornalista Gianluca Monti la trattativa tra il Napoli e Leroy Sané sembra essere a buon punto. De Laurentiis spera di convincere Antonio Conte grazie a questo colpo incredibile.

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Monti ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una notizia che ha fatto impazzire di gioia tutti i tifosi azzurri. Stando alle ultime notizie, il Napoli sembra essere in trattativa per Leroy Sané. L’attaccante tedesco, attualmente in forze al Bayern Monaco, è uno degli esterni più forti d’Europa e sembra essere la mossa a sorpresa di De Laurentiis per convincere Conte a rimanere:

“Tra le armi sfoderate per provare a convincere Conte c’è Leroy Sané. Mi dicono vicenda calda, ed io difficilmente mi sbilancio sul mercato”

Rinnovo col Bayern sempre più lontano

Difficilmente Sané rinnoverà il proprio contratto con il club tedesco. La concorrenza per l’esterno, però, è molto alta: Manna dovrà impegnarsi per chiudere la trattativa.

I dubbi sul futuro di Sané si moltiplicano giorno dopo giorno. Nonostante ad inizio anno il rinnovo sembrava cosa già fatta, nell’ultima settimana le chance di vedere l’ala tedesca ancora al Bayern Monaco sono diminuite sempre di più. Distanza siderale sulle cifre economiche: se il club tedesco non alzerà l’offerta, il calciatore cercherà una nuova destinazione col suo entourage.

Il Napoli, però, non è l’unico big club sulle tracce di Sané. L’ex Manchester City ha attirato l’attenzione di diverse squadre della Premier League, in particolare Arsenal e Chelsea. Qualora il ds azzurro Manna riuscisse nell’impresa di portare a termine questa trattativa, il Napoli potrebbe davvero diventare una corazzata imbattibile, in grado di competere anche in Champions League.